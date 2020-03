Rudan: 'Prva linija obrane' - otkrivanje zaraženih i izolacija njihovih kontakata je probijena

Znanstvenik Igor Rudan za Večernji list piše o situacija s koronavirusom.

"Dakle, u statusu "Kontrast je majka jasnoće" otprije dva dana najavio sam da brojne države imaju samo 30 sati da se odluče gdje će se pozicionirati između dva krajnja pristupa: (1) onog s uvođenjem radikalne karantene, čuvajući tako prije svega zdravlje ljudi starije dobi; te (2) onoga gdje namjerno neće učiniti ništa, čuvajući tako ekonomiju i zdravlje ljudi srednje dobi, a preporučujući starijima samoizolaciju.

Na te su odluke bili prisiljeni u protekla dva dana jer je postajalo sve jasnije da će "prva linija obrane" - idenitificiranje zaraženih i izolacija njihovih kontakata - biti probijena. Sada se u mnogim zemljama Europe virus počeo slobodno širiti među stanovništvom i skakati sa svakog zaraženog na barem 2-3 zdrave osobe. To dovodi do brzog, eksponencijalnog rasta broja zaraženih.

Iako velika većina zaraženih - prema zadnjim podacima, sada već i 90% - ima blage simptome, broj osoba s teškim simptomima koji zahtijevaju intenzivnu skrb ne smije narasti naglo. Ako naraste prenaglo, tada im zdravstveni sustav ne može svima u isto vrijeme osigurati intenzivnu skrb.

Znači, treba dobro razumjeti da nam karantene i samoizolacija nisu primarno važni zato što bismo se trebali toliko bojati težine ove bolesti. Osiguramo li svima među onih 10% koji će razviti teške simptome adekvatno liječenje, tada bi ukupna stopa umiranja među baš svima koji su zaraženi trebala biti manja od 1%.

Međutim, ono što nam se nikako ne smije dogoditi jest da epidemija "bukne" kao u Italiji, pa se broj zaraženih počne vrlo naglo, eksponencijalno povećavati. Tada bi se i broj osoba s teškim simptomima povećao toliko naglo u nekoliko dana, da bi sasvim preopteretio kapacitete našeg zdravstvenog sustava za pružanje intenzivne skrbi. Zato od danas doista treba prilično smanjiti socijalne kontakte, kako virus ne bi uspio skočiti sa svakog zaraženog na više od jedne zdrave osobe. Time ćemo epidemiju u Hrvatskoj svi zajedno držati pod kontrolom.

Takvim ponašanjem svima onima koji će razviti teški oblik bolesti, a to su uglavnom stariji od 60 godina i oni s već postojećim bolestima, pomažemo da se za njih pronađe slobodno mjesto na intenzivnoj skrbi. Podjednako je važno što time pomažemo i našim zdravstvenim djelatnicima koji rade u intenzivnoj skrbi. Ti su timovi liječnika i sestara trenutno naši najvažniji sugrađani i trebamo ih štedjeti, jer ova neobična situacija će potrajati tjednima, ako ne i dulje. Vrlo je važno i da se oni sami ne zaraze pružajući skrb drugima, jer to bi dodatno otežalo situaciju.

Sve što možemo učiniti idućih dana kako bismo pojačali kapacitete za pružanje intenzivne skrbi najteže oboljelima, treba učiniti baš sada: nastaviti nabavu što više respiratora i ECMO uređaja, povećati kapacitete za intenzivnu skrb, te predvidjeti mogućnost zaraze članova tima u intenzivnoj skrbi i odrediti im "rezerve" u slučaju potrebe.

Tako sada razmišljaju u svim zemljama u kojima je probijena prva linija obrane. Što je, onda, tko odlučio?

Koliko vidim, Španjolci su danas u najvećem problemu, s dvije tisuće potvrđenih novozaraženih u jednom danu, te su se odlučili za strožu karantenu, kao i Italija. Njemačka i Francuska su sada također prihvatile da se virus slobodno širi i već sutra bi obje mogle imati oko 1,000 novih zaraženih slučajeva u jednom danu. Francuska se kreće u smjeru karantene. To će učiniti i Norveška, Austrija, kao i Irska, koja se za sada prilično dobro drži, te će zahvaljujući svom zemljopisnom položaju očito ići na karantenu kako bi pokušala držati epidemiju pod što strožom kontrolom. Njemačka dopušta mogućnost uvođenja karantena, ali je također već spremna i na zarazu do 70% svojih građana, što bi trebalo osigurati kolektivnu imunost za sve Nijemce. Oni imaju ogromne kapacitete intenzivne skrbi u odnosu na mnoge druge zemlje, pa mogu odgađati strože mjere još neko vrijeme.

Međutim, ne razmišljaju svi jednako. Boris Johnson i njegov tim odlučili su jučer da će pokušati nešto radikalno drugačije. Polazeći od pretpostavke da ljudi neće biti dovoljno disciplinirani i da će se umoriti od karantene, oni su odlučili pozvati starije osobe na što veću samoizolaciju, dok će pokušati dopustiti da se i do 40% stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva zarazi koronavirusom. Pretežno bi to trebali biti mlađi i oni srednje dobi, koji znatno rjeđe razvijaju teški oblik bolesti.

Također, Boris Johnson i njegova vlada konzervativaca naredit će svima sa simptomima da prvih 7 dana ostanu na kućnoj njezi, prije no što pokušaju doći u bolnicu. To znači da vlada UK želi da se, od ukupno 66 milijuna ljudi, njih oko 26.4 milijuna zarazi virusom - pretežno djeca u školama, koje neće zatvarati, te studenti i radni ljudi mlađe i srednje dobi.

"Cijena" tog radikalnog pristupa trebala bi biti oko 30,000 do 50,000 smrtnih ishoda, ali bi se čak 40% stanovništva "procijepilo". Time bi u znatnoj mjeri zaštitili ostale, koji bi mogli izaći iz izolacije tijekom ljetnih mjeseci, kada bi širenje ovog virusa trebalo postati otežano. Taj broj smrti bio bi usporediv s težim gripama, koje u UK odnesu i do 30,000 života godišnje. Boris Johnson je jučer rekao kako nas čekaju "krv, znoj i suze" (prilično doslovno) i kako će mnogi ovdje izgubiti svoje voljene u idućim tjednima.

Dodatni učinak ovog iznimno neobičnog plana, potpuno različitog od drugih država, trebao bi biti da se mogućnost uvođenja disciplinirane karantene sačuva za vrijeme kad bi ona bila najpotrebnija, te kada je NHS, britanski zdravstveni sustav, najopterećeniji - dakle, u jesen i zimu 2020.

Ukratko, plan britanske Vlade je da "procijepi" svoje ljude što više tijekom toplijih mjeseci, i to one koji će najvjerojatnije preboljeti blaži oblik bolesti, a karantenu sačuva za jesen i zimu u slučaju potrebe. Time Britanija već prihvaća da će koronavirus ostati s nama, te će se, kao i gripa, vjerojatno javljati i kružiti svijetom svake nove zime. No, plan se potpuno oslanja na to da će imunost onih koji prebole zarazu doista biti trajna, a ne samo kratka, što nitko ne može biti siguran, barem ne još neko vrijeme dok se to ne ispita.

