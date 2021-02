I Žinićev zamjenik ima tajni stan u Zagrebu: Iznajmjuje ga mjesecima, a prezime je maknuo s portafona

Nakon otkrića o županu Sisačko-moslovačke županije Ivi Žiniću da već godinama koristi više državnih objekata, od kojih je jedan tajni stan od 83 kvadrata u Zagrebu, 24 sata je isto otkrio i kod njegovog zamjenika, Romana Rosavca. Dožupan u zagrebačkom Maksimiru već godinama koristi stan, u kojem se trenutno nalaze čak i podstanari.

Za stan od 53 kvadrata na prvom katu zgrade s dvije spavaće sobe Rosavec je sklopio kupoprodajni ugovor 2018. godine, a u teretovnici je upisan i kredit od 60 tisuća eura, no o tom stanu nema ni traga u njegovoj imovinskoj kartici, već se samo spominje njegova vikendica i prihodi njega i njegove žene, koji zajedno iznose preko 20.000 kuna.

Navedeni stan u Maksimirskoj ulici, koji je nedavno čak i temeljito uredio, na portafonu nema svoju naljepnicu s prezimenom kao što je to bilo kod župana Žinića. Ipak kad se uđe u zgradu, na poštanski sandučić Rosavec je možda i zaboravio, zbog čega tamo stoji njegovo prezime.

Osim što dožupan nije naveo stan u svojoj imovinskoj kartici, nije naveo ni to da je stan već mjesecima u najmu, a u njemu žive trojica mladića, navode 24 sata. Susjede je ove zgrade, unatoč medijskoj popularnosti, uvjeravao da živi u Njemačkoj, a neki sustanari govore i kako je puno uložio u njegovu renovaciju i da stan izgleda ''dosta skupo''.

- Prašine je za vrijeme renovacije bilo svuda. Nazvao sam ga tada, rekao mu da to nije način i da, ako ima radove, treba počistiti. I onda je došla njegova supruga i očistila. Za vrijeme radova sam ga dvaput vidio i on je rekao da će useliti od prvog siječnja 2020. Ali to nije bila istina, očito je kupio stan da uloži novac i da ga iznajmi. Čak je na portafonu etiketu s prezimenom utisnuo i maknuo. Ali mi svejedno znamo da je on vlasnik i da iznajmljuje, govori jedan susjed.

Novinari 24 sata su se i javili zamjeniku Rosavcu, no on im je poklopio slušalicu, a na kucanje na vrata stana nitko nije otvorio.