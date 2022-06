I to je moguće: Lavrov okupira Ukrajinu i poteže pitanje suvereniteta?!

Od prometne blokade Putinova ministra teško da će koristi imati i sam Lavrov, koji operaciju s Balkana predstavlja kao ujdurmu Zapada prema Srbiji i prema Rusiji. Jednom se, jadnik, vraćao s pola puta prema glavnom savezniku Kini, a sad s Vnukova nije mogao ni poletjeti za Batajnicu jer mu zločeste Bugarska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet njihova teritorija. U normalnim vremenima, to bi bilo više od diplomatskog skandala; u ovo nevrijeme, to je jedinstveni znak solidarnosti s Ukrajinom.



Dok nastavlja okupaciju Ukrajine, ruski ministar poteže sebi u prilog pitanje suvereniteta, kao da Putinova soldateska ratuje za neovisnost i slobodu susjedne države. Tko bi o čemu trebao govoriti, Sergej Lavrov ne bi smio govoriti o suverenitetu država. Rusija u Ukrajini dokazuje koliko do toga drži!