I savjetnik predsjednika Milanovića šokiran cijenama: 'Dvije stvari su važne'

I savjetnik predsjednika za ekonomiju, Velibor Mačkić, šokiran je cijenama u Hrvatskoj. Otkrio je to sinoć u RTL Direktu.

- Budući da sam zaposlenik javnog sektora - šokirao sam se cijenama. To se jednako odnosi na sve radnike u privatnom sektoru. Cijene su visoke, ali moramo se upitati sljedeće: to je tzv. željezni trokut Zimmer frei ekonomije gdje imate rentijere, lokalnu samoupravu i poduzetnike u drugom redu. Ako je naš turizam mahom oslonjen na Zimmer frei, a ne na all inclusive, zar možda taj user experience naših gostiju neće natjerati da odu negdje u all inclusive, u neku drugu zemlju - rekao je Mačkić. Mojmira Pastorčić ga je pitala kako tumači to da je Hrvatska po rastu inflacije druga najgora u Europi.

- Dvije su stvari tu važne, inflacija je perzistentna, jednom kada ona probije razinu, koju smo mi bilježili prošle godine nerealno je očekivati da vam se ona ponovno spusti na one razine kojima smo mi navukli da se kreće - oko 3 posto. To je problem posljednje milje. Druga stvar, ovo je možemo se nadati samo na jedan šiljak koji se dogodio i da će se lagano smanjivati. Prerano je - rekao je. Kaže kako su velike marže problem hrvatske ekonomije.

- Je li hrvatska ekonomija skupa kao mjesto za živjeti i poslovati? Je. Ali to nije situacija od jučer. Naprosto, naša ekonomija nije diverzificirana, nije konkurentna i to su posljedice - zaključuje savjetnik predsjednika Milanovića.

