Opet snijeg: Pred nama novo pogoršanje vremena, evo kad se vraća proljeće

I ovaj tjedan nastavlja se hladnije i nestabilno vrijeme. Danas će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Poslijepodne mjestimice kiša, ponajprije na sjevernom Jadranu, gdje su navečer mogući i jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg.

Za danas je za riječku regiju, zapadnu obalu Istre i sjevernu Dalmaciju uključen žuti meteoalarm zbog vjetra koji će puhati do 75 kilometara na sat, a za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal na snazi je narančasto upozorenje jer se očekuju udari vjetra do 100 kilometara na sat. Sunčanih razdoblja bit će osobito na istoku i jugu. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na istoku prijepodne sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura i istočnjak, u drugom dijelu dana u Dalmaciji jugo. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, u gorju niža, a na moru od 13 do 18 °C.

Sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom te lokalno moguće i jačim pljuskovima, prijepodne uglavnom na zapadu, poslijepodne i drugdje. U oblačnoj Gorskoj Hrvatskoj povremeno i snijeg, a najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji. Puhat će uglavnom umjeren sjeverni i zapadni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura, u Dalmaciji prijepodne umjereno jugo i jugozapadnjak, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 7 i 11°C. Najviša dnevna na zapadu većinom između 9 i 14°C, a na istoku i jugu od 16 do 19°C.

– U utorak i srijedu na kopnu umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a u najvišim predjelima izgledan je i snijeg. U četvrtak više sunčanog vremena, ali nestabilno s lokalnim popodnevnim pljuskovima. Jutra manje hladna nego u ponedjeljak, a dnevna će temperatura na istoku u utorak biti viša od 15°C. Promjenjivo s povremenom kišom i na Jadranu, uglavnom na prijelazu s utorka na srijedu, a kao i u unutrašnjosti, u četvrtak sunčanije uz mogućnost pljuskova. Nakon bure i juga zapuhat će sjeverozapadnjak pa jugozapadnjak – prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a stabilnije i toplije vrijeme kreće od vikenda kada bi trebalo biti sunčano s temperaturama iznad 20 stupnjeva Celzijevih.

