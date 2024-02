HZZO majci djeteta greškom isplatio 21.619 kuna pa tražili novac nazad

HZZO isplaćivao je majci iz Zagreba deset mjeseci, od travnja 2016. do siječnja 2017., ukupno 21.619 kuna pa su i sudski tražili da im ona to vrati sa zateznim kamatama jer nije bilo razloga da joj to isplaćuju. Naime, u veljači 2016. obustavili su joj korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te isplatu pripadajuće novčane naknade na teret HZZO-a. Ali, sutkinja Marija Huljev u Općinskom sudu u Novom Zagrebu nepravomoćno je odbila HZZO-ov tužbeni zahtjev tako da tuženoj ženi moraju isplatiti još i 874 eura sudskog troška.

Međutim, korisnica dopusta i naknade na tužbu je uzvratila kako joj nikad nije dostavljeno rješenje o obustavi plaćanja jer bi u protivnom tražila produljenje s obzirom da su za to postojali medicinski razlozi. Ali, kako joj je naknada i dalje isplaćivana ona nije ni znala da joj je zapravo obustavljena naknada. S obzirom da je i dalje njegovala svoje dijete s težim smetnjama u razvoju smatra da je legitimno njezino očekivanje da joj pripada naknada koju joj je HZZO isplaćivao. Nesporno je da je HZZO 7. ožujka 2016. donio rješenje o obustavi prava na dopust i novčanu naknadu te je ono postalo pravomoćno 1. travnja 2016. ali HZZO je nastavio mjesečno uplaćivati po 2161,9 kuna. Tužena je u veljači 2017. obaviještena da joj je isplaćen nepripadajući iznos od ukupno 21.619 kuna pa su je pozvali da u roku od osam dana na račun HZZO-a uplati taj iznos.

Sutkinja Huljev je ustanovila da u sudskom spisu ništa ne ukazuje da je tuženica svojim postupanjem doprinijela isplati naknade koja joj je isplaćena, a s obzirom da je tvrdila kako nije znala da je HZZO donio sporno rješenje o obustavi, na HZZO-u je bio teret dokaza ali HZZO nije tvrdio niti je dokazao suprotno. Sutkinja je uzela u obzir da je riječ o naknadi radi njege djeteta s težim smetanjama u razvoju, isplaćivanoj isključivo greškom i nepažnjom HZZO-a, pa je zaključila da bi "prenošenjem tereta te greške samo na tuženicu dovelo bi do povrede prava tuženice na mirno uživanje vlasništva zajamčeno čl. 1. Protokola I. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda".

