HSS: S ministrom Kuščevićem je trebao otići i ministar poljoprivrede Tolušić, ali i cijela Vlada

Ova Vlada mora otići jer se ne brine o svom narodu, to je nenarodna Vlada koja se brine samo za usku, privilegiranu skupinu po modelu 200 najbogatijih obitelji, poručili su danas HSS-ovci naglasivši kako niti jedan rekonstrukcija Vlade neće biti dobra kao što bi bili prijevremeni izbori.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ustvrdio je kako ova Vlada odavno nema legitimitet koji je dobila na izborima i zato trebaju što prije vratiti mandat građanima da odluče tko će sljedeći voditi državu, budući da, naglašava, HDZ i njegovi sateliti, žetončići više ne mogu.

Živimo u zemlji nepravilnosti u kojoj Vlada na sve reagira post festum, tvrdi Beljak, kao u slučaju strašnog ubojstva i ranjavanja socijalnih radnika u Đakovu koje sustav nije zaštitio, ili se pak događa da se ljudi bez ikakvih primanja ili s mizernim plaćama u svojim skupim automobilima voze prema svojim vikendicama.

- Riješilo bi se to Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine koji smo predložili, a koji i druge stranke predlažu posljednjih deset godina, no HDZ i njegovi sateliti ga ne žele prihvatiti jer bi oni vjerojatno bili prvi na koje bi se taj zakon primjenjivao – kazao je Beljak prigovorivši kako vladajući ne prihvaćaju ni jedan od niza zakona koje je HSS predlagao.

Njegov stranački kolega Davor Vlaović podsjetio je da se danas Vlada očituje na njihovu interpelaciju o radu Vlade radi njena nečinjenja u vezi s produljenjem moratorija na prodaju zemlje strancima te izrazio žaljenje što ona vjerojatno na raspravu neće doći prije jeseni. Zato su, kaže, članovi Odbora za poljoprivredu skupili potrebne potpise kako bi se što prije raspravila barem na tom resornom odboru.

- Ozbiljna Vlada i ozbiljni ministar bi ovako ozbiljne teme što prije stavio na raspravu. Zajedno s ministrom Kuščevićem je trebao otići i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić zbog nečinjenja po pitanju produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima. HSS je jasno protiv prodaje zemlje strancima i zato smo uputili ovu interpelaciju jer Vlada nije ništa učinila da se pokrene procedura produženja roka moratorija još tri godine. Nije ništa napravila ni da se provede aktualni Zakon o poljoprivrednom zemljištu, prošle su dvije godine od kad je na snazi, a ni jedan natječaj nije raspisan – kaže Vlaović.

Preko 250 općina i gradova, nastavlja, čeka na suglasnost na program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, Ministarstvo ne funkcionira, stalno traži neke dopune, dodaje, dok poljoprivredni proizvođači ostaju bez zemljišta i prihoda.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Razlog tome je da su pojedine čestice u javnom vodnom dobru i Hrvatske vode traže da ih općine isključe iz programa raspolaganja, iako su proteklih 15 godina bile u tom programu. To je preko 150 tisuća hektara koje će ostati izvan sustava potpora, čiji je to cilj, kome će ta zemlja pripasti sutra, po kojim natječajima, kojim kriterijima – naglašava Vlaović dodavši kako Vlada bježi od ovih odgovora jer je njenim ministrima važnije kako doći do nekretnina, kako se obogatiti.

Kako je žetva u tijeku, nastavlja, a još uvijek se ne znaju otkupne cijene, predložio je da se ministar Tolušić nađe s predstavnicima Žitozajednice.

- Mogao je u svojoj roštiljarnici od 120 kvadrata naložiti i počastiti, stali bi tamo svi iz Žitozajednice, i čuti njihove probleme, da ljudi nemaju kud sa svojim urodom, da im je ponuđena dumping cijena što govori o nepoštenoj trgovačkoj praksi, no ministar ništa po tome nije napravio – kritizira Vlaović. Ministar Tolušić treba otići i zbog velikih šteta od olujnog nevremena, odnosno zbog neprovođenja važećeg Zakona o obrani od tuče.

- Već dvije godine nisu nabavljene nove rakete, svega 100 od ukupno 300 postaja na terenu djeluje. Vidimo kolike su štete na poljoprivrednim kulturama, većina općina je zatražila proglašenje elementarnih nepogoda i ključno je pitanje tko će nadoknaditi štetu poljoprivrednim proizvođačima jer s 20 milijuna kuna koliko je u državnom proračunu sigurno to neće moći napraviti – tvrdi Vlaović koji se pita za koga Tolušić radi, za uvozne lobije?

Željko Lenart se također osvrnuo na Zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem.

- Već dvije godine se zavlači očito s ciljem isteka moratorija na kupnju poljoprivredne zemlje strancima. Pojavljuju se novi problemi, a to je oduzimanje zemlje poljoprivrednicima od strane Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda. U Popovači koja je vlasnik 1500 hektara zemlje, ministarstvo rješenjem, bez parcelizacije i elaborata je 360 hektara prenamijenila u šumsko zemljište, a da je Grad to htio raditi, ne bi mogao bez elaborata. Je li tu u igri lobi koji se bavi prometom drvne mase – zanima Lenarta koji podsjeća da su naše šume već sada previše eksploatirane, a sad se otima zemlja i stočarima.