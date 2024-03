Hrvatsku pogodio novi potres: 'Uf, baš je jako treslo, čulo se poput eksplozije'

Hrvatsku je u nedjelju, oko 10:21, pogodio novi potres. Prema početnim informacijama EMSC-a, potres je bio jačine 4.0 prema Richteru, no naknadno su smanjili magnitudu i ona je trenutno procijenjena na 3.4.

Epicentar potresa bio je 17 kilometara istočno-jugoistočno od Rijeke, odnosno 11 kilometara sjeverno-sjeverozapadno od Crikvenice. Prema prvim podacima, epicentar je bio na dubini od 5.3 kilometra.

Na aplikaciji EMSC-a u prvih 10-ak minuta javilo se više stotina građana koji su osjetili podhrtavanje. "Čula se tutnjava i zatreslo je", "Jaka eksplozija i nakon toga podrhtavanje", "Uf, baš je jako treslo", "Dva bučna udara, osjetila se vibracija. Bez rušenja stvari ili ostalih oštećenja", "Kratko, ali žestoko", pišu građani.

