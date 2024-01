Hrvatskom hara respiratorni sincicijski virus, može biti poguban za ovu skupinu ljudi

Sezona respiratornih infekcija u Hrvatskoj je u punom zamahu, a uz standardne prehladu, gripu i koronu, ove je jeseni/zime naveliko prisutan i respiratorni sincicijski virus (RSV). Miroslav Venus, pročelnik Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, kaže da je RSV za većinu zaraženih poput prehlade, no može biti vrlo opasan za dojenčad i malu djecu.

- Kod tako male djece, čim nastane sekret, počne kašalj, a zbog tako malog bića sve je vrlo dramatično. Isto tako, s obzirom na to da se prenosi respiratornim putem, prilično je česta infekcija - dodaje Venus za 24sata.

Zbog toga je vrlo velika rijetkost da djeca do otprilike druge godine izbjegnu oboljenje, odnosno da se ne zaraze, ističe. Najčešće obolijevaju oni najmanji, u dobi do šest mjeseci. - Nakon preboljenja je problem u tome što ne ostaje neka dulja zaštita, to jest može se ponovno oboljeti. Ipak, očekuje se da je u slučaju ponovnog oboljenja relativno blaža klinička slika - dodaje Venus.

Naglašava i da posebno oprezan treba biti kod prijevremeno rođene djece, kao i kod beba sa srčanim greškama. Za njih je RSV poguban jer sami još nisu stvorili antitijela, a zbog toga što cjepivo nije dostupno u RH, nisu ga mogli primiti tako, ali ni preko, primjerice, cijepljene majke.

Izvor zaraze RSV-a je čovjek, odnosno virus se širi kapljičnim putem, uključujući bliski kontakt poput kihanja i kašljanja. Preventivne mjere uključuju, među ostalim, izbjegavanje mjesta s mnogo ljudi i održavanje higijene ruku.

Dežurna epidemiologinja, doc. dr. sc. Dijana Mayer kaže da, što se tiče RSV-a, on nije na popisu zaraznih bolesti na način da se prijavljuju pojedinačni slučajevi. Njega bilježe u laboratoriju za mikrobiologiju HZJZ-a u postocima, pa je u zadnjih mjesec dana zabilježen povećani udjel uzoraka koji su pozitivni na RSV s osam na 28 posto, i to većinom u djece mlađe od četiri godine.

Saša Srića iz KBC-a Zagreb ima posebno upozorenje za građane. - Sad je sezona raznih virusa i rekao bih da je izrazito važno da se ništa ne radi na svoju ruku, pogotovo s antibioticima, jer se oni daju samo za bakterijske infekcije i ako čovjek radi nešto na svoju ruku, može biti samo više štete nego koristi - rekao je Srića za 24sata.

