Hrvatsko kardiološko društvo poziva sve na javnu tribinu o srčanim aritmijama

Hrvatsko kardiološko društvo poziva sve zainteresirane da im se pridruže na javnu tribinu koja će se održati u utorak, 19. studenoga 2019. godine od 10.00 do 12.30 sati u HUB-u 385 (dvorana Central Academy) Petračićeva ul. 6 u Zagrebu na temu srčanih aritmija s naglaskom na atrijsku fibrilaciju kao najčešću aritmiju.

Cilj javne tribine jest edukacija javnosti o prepoznavanju simptoma, pravodobnoj dijagnozi i učinkovitom liječenju srčanih aritmija. Srčane aritmije su bolesti od koje obolijevaju ljudi svih životnih dobi. Često mogu biti tiha bolest jer dio oboljelih nema nikakve simptome.

Najčešći oblik aritmije je atrijska fibrilacija (AF) koja će se tijekom života razviti kod jedne od četiri osobe starije od 40 godina. U Hrvatskoj od ove bolesti boluje oko 40 tisuća ljudi što je jednako gradu veličine Bjelovara. Predviđa se da će do 2030. godine broj ljudi s AF-om porasti za do 70 posto, a do 2050. godine Europa će imati najveći porast broja oboljelih s AF-om u usporedbi s drugim svjetskim regijama. Ovu najčešću srčanu aritmiju karakteriziraju osjećaj lupanja srca, umor, nedostatak zraka, malaksalost, omaglica, tjeskoba i bol u prsnom košu.

Osobe koje boluju od AF imaju povećan rizik od životno ugrožavajući komplikacija od kojih je najopasniji moždani udar. Postoje lijekovi za liječenje srčanih aritmija i metoda ablacije koja ima velik uspjeh i malen rizik.. Ova metoda predstavlja prvi terapeutski izbor te suvremeni standard u liječenju aritmija i danas se provodi u sedam ustanova u Hrvatskoj.

Na javnoj tribini govorit će vodeći stručnjaci iz područja liječenja srčanih aritmija i njihovi gosti:

Doc. dr. sc. Šime Manola - predsjednik radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca HKD

Prof.dr. Goran Krstačić, Poliklinika „Srčana“, Zagreb

Dr. sc. Borka Pezo Nikolić – kardiologinja KBC Zagreb

Ivica Belina, prof. – predsjednik Koalicija udruga u zdravstvu

g. Jerko Santini – oboljeli od AF

Naime, zbog brojnih zdravstvenih komplikacija povezanih s AF, utvrđeno je da je smrtnost oboljelih i do dvaput veća u odnosu na bolesnike s normalnim srčanim ritmom.