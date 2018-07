Hrvatska slavi, vi ste naše zlato!

Ovo se događa samo jednom u životu – dok je pjevao “Nije u šoldima sve”, jedva između stihova, sa suzom u oku, razlog svog dolaska na Trg bana Jelačića objasnio nam je Josip Štrbić iz Ploča. Doveo je i sina, iako petogodišnji Petar još nije ni posve svjestan što se točno dogodilo.

Jedno je, međutim, sigurno. Ni malo mu nije bilo teško “svog Modrića”, kako je rekao, čekati od jutra, a za pozdrav od njega, priznao nam je, stajao bi na glavnom zagrebačkom trgu i “tri godine, pa i više”.

Nije Petar bio jedini jer navijači su na dolazak viceprvaka čekali i više od deset sati, a kako im je put kroz grad trajao skoro pet i pol sati, više nego let iz Mosve do Zagreba, dobro raspoloženi navijači imali su vremena čak i za smišljanje viceva pa su se šalili kako vatreni ni doček ne mogu odraditi bez produžetaka. Čekali su, međutim, uporno, dvaput i pokisli, pa su neki čak i odustali umorni od ranog jutra na suncu i temperaturama koje su se penjale i do 30 stupnjeva Celzijevih. No, onih upornijih bilo je stotine tisuća pa su vatreni na središnjem trgu metropole dočekani poput pravih šampiona.

– U boj, u boj – orilo se s trga dok su se konačno probili Ilicom, a čitavim su putem srebrni zlatnog sjaja neumorno dizali atmosferu kud god su prolazili, potpisivali dresove i majice, rukovali se s tisućama koji su ih došli pozdraviti i čestitati im na srebru.

>>Cijeli izvještaj dočeka vatrenih na Trgu bana Jelačića pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od utorka ili u našem e-izdanju.

Donosimo i sljedeće teme:

>>Luka i Raketa pomozite nam još malo

>>Domet vatrenih veći je od olimpijske pobjede

>>Predsjednica Grabar-Kitarović navijanjem osvojila svijet

>>Trump-Putin: Susret od kojeg najviše strahuju u Europskoj uniji