Hrvatska predložila bezuvjetno započinjanje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom

Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU pripremilo je nacrt zaključaka koji bi, kad se usvoje sljedećeg tjedna na Vijeću za opće poslove, trebali konačno dati datum početka pregovora o pristupanju Sjeverne Makedonije i Albanije Europskoj uniji.

Prema hrvatskom nacrtu, kako neslužbeno doznajemo, predlaže se bezuvjetno započinjanje pregovora s obje zemlje, no očekuje se da će formulacija biti promijenjena nakon što danas Odbor stalnih predstavnika (Coreper), u kojem sjede veleposlanici svih država članica, povede prvu raspravu o tekstu. Promjene bi mogle ići u smjeru dodatnih uvjeta za Albaniju, dok se oko Sjeverne Makedonije ne bi ništa mijenjalo. To bi značilo da sjevernomakedonska vlada može očekivati prvu rundu pregovora nešto ranije nego albanska, no odluka bi bila donesena za obje zemlje.

Prva međuvladina konferencija, na kojoj pregovori počinju, može se očekivati u lipnju, do kada Komisija treba Vijeću dostaviti prijedlog pregovaračkog okvira sa Sjevernom Makedonijom.

Početak pregovora s dvije kandidatkinje odgađan je nekoliko puta. Francuska se protivi općenito daljnjem proširenju Unije, no francuski predsjednik Macron zadovoljio se time što je Komisija promijenila metodologiju pregovora o proširenju, koju je on tražio. Nizozemska vlada je krajem prošlog tjedna rekla da se više ne protivi otvaranju pregovora, premda zadržava određene sumnje prema spremnosti Albanije za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Sjeverna Makedonija od jučer je i u NATO savezu nakon što je španjolski Senat obavio posljednju ratifikaciju, jednoglasno za, s 4 glasa prisutnih i oko 250 glasova odsutnih zastupnika koji su tu odluku donijeli usred izvanrednog stanja oko koronavirusa. Još se samo čeka potpis španjolskog kralja.