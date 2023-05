Hrvatska obrtnička komora pozdravlja porezno rasterećenje i povećanje plaća

Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravlja namjeru Vlade vezanu uz ukidanje prireza i preuzimanje dijela troška prvog mirovinskog stupa jer će na taj način direktno utjecati na visinu neto plaće većine zaposlenih u Hrvatskoj odnosno povećanje najnižih plaća radnika. Pravo jedinica lokalne samouprave da same definiraju stopu poreza na dohodak vidimo kao priliku da i same doprinesu rasterećivanju svojih građana odnosno jačanju njihovog standarda te ne sumnjamo da će svaka od jedinice lokalne samouprave učiniti to u najvećoj mogućoj mjeri.

Također, uvaženi su HOK-ovi prijedlozi povećanja praga za nabavku sitnog inventara te su fiksirani rokovi za plaćanje po godišnjem obračunu, kojima će se značajno smanjiti administracija i pojednostaviti poslovanje kako obrtnika, tako i ostalih poduzetnika.

Prijedlog HOK-a je da se prag za ulazak u sustav PDV-a treba povisiti barem na 50.000 EUR, a sukladno i dogovoru članica EU-a oko povećanja praga na 85.000 EUR od 2025. godine.

Hrvatska obrtnička komora i njezin Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika pozdravlja novi porezni tretman koji uključuje iznos neoporezivog dijela napojnice od 3.360 EUR, kao i mogućnost kartične naplate iste. Na taj način otvara se mogućnost za posljedično značajno povećanje primitaka zaposlenih u ugostiteljstvu i povećanje konkurentnosti hrvatskih ugostitelja, ali i osigurava se dodatna motivacija za zapošljavanje u ugostiteljskom sektoru i pratećim uslugama, što je od izuzetne važnosti s obzirom na udio turizma i ugostiteljstva u ukupnom gospodarstvu i BDP-u.

