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Usklađivanje s EU

Hrvatska kasni s provedbom europskih pravila o obvezi objavljivanja plaća

Autor
Ljubica Gatarić
09.06.2026.
u 06:05

Europska komisija državama je dala tri godine za provedbu Direktive 2023/970, jedne od najvećih reformi europskog radnog zakonodavstva posljednjih godina

Rok za prenošenje europske Direktive o transparentnosti plaća istekao je u nedjelju 7. lipnja, no Hrvatska se našla među sedam država članica koje nisu uspjele uskladiti svoje zakonodavstvo s novim pravilima. Prema podacima koje prenosi Euronews, među državama koje još nemaju ni radnu verziju nalaze se Hrvatska, Estonija, Cipar, Latvija, Portugal, Slovačka i Češka. U nekim drugim članicama postupak također kasni, ali su barem pripremile zakone ili se oni nalaze u parlamentarnoj proceduri.

Europska komisija državama je dala tri godine za provedbu Direktive 2023/970, jedne od najvećih reformi europskog radnog zakonodavstva posljednjih godina. Njome se uvodi obveza objavljivanja plaće ili platnog raspona u oglasima za posao, zaposlenicima se daje pravo na informacije o plaćama usporedivih radnika, a poslodavci moraju dokazivati da eventualne razlike u primanjima proizlaze iz objektivnih kriterija.

Ključne riječi
Alen Ružić Zakon o radu novi zakon transparentno plaće

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