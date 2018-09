Hrvatska domaćin 27. Godišnjeg kongresa međunarodne udruge EVU

Po prvi puta u Hrvatskoj, od 11. do 13. listopada u Dubrovniku, održava se 27. Godišnji kongres međunarodne udruge EVU (European Association for Accident Research and Analysis), koja djeluje u 20 zemalja i okuplja više od 1000 stručnjaka iz područja istraživanja i analize prometnih nesreća. Na Kongresu će se, između ostalog, okupiti vodeći europski stručnjaci te će se kroz različita predavanja i teme prezentirati najnovija saznanja iz područja istraživanja i analize prometnih nesreća.

EVU za cilj ima stručnim i znanstvenim istraživanjima promicati struku te u skladu sa suvremenim tehnološkim razvojem postavljati nove standarde u analizi prometnih nesreća, a glavni organizatori ovogodišnjeg EVU kongresa su EVU Croatia i Centar za vozila Hrvatske.

Goran Zovko, EVU Croatia

„Ovogodišnji će Kongres ponuditi autorima četiri glavne teme za objavu radova – Prometne nesreće koje uključuju motocikle, Prijevare u osiguranju, Big Data i Open Forum. Big Data, tema koja je dominirala na prošlogodišnjem Kongresu, nastavit će se i u Dubrovniku predstavljanjem radova koji se usredotočuju na primjenu podataka nadzornih kamera, GPS i ostalih uređaja koji se koriste u rekonstrukciji nesreća. Na kraju, sudionici Kongresa moći će predstaviti rezultate bilo kojeg drugog istraživanja koje podiže kvalitetu rekonstrukcije prometnih nesreća ili razinu sigurnosti sudionika u prometu.“ – izjavio je Goran Zovak, predsjednik EVU Croatia.

Goran Pejić, savjetnih uprave za tehnička pitanja Centra za vozila Hrvatske, istaknuo je: „Za prvo gostovanje ovog Kongresa u Hrvatskoj pripremit ćemo prezentaciju rezultata različitih istraživanja koja smo proveli, a koja se odnose na tehničku ispravnost vozila. Kao partneru ovog Kongresa, iznimno nam je drago da možemo podijeliti naša iskustva iz prakse te tehnička znanja s kolegama iz cijelog svijeta“.

Detaljnije informacije i program Kongresa mogu se pronaći na: www.evu2018.org