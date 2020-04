Hrvat zapeo u Italiji pa optužio MVEP jer nije stigao doma: 'Ponašaju se kao da sam migrant'

Hrvatski državljanin Vanja Fotović koji je zapeo u Italiji javio se redakciji Večernjeg lista, apelirajući za pomoć. Želi se vratiti kući, ali ne može, a pritom mu, kaže, naše veleposlanstvo ne pruža nikakvu pomoć. Iz MVEP-a su odbacili sve njegove navode.

- Treći dan od potpunog zatvaranja Italije zvao sam veleposlanstvo u Rimu. Tamo dobivam odgovor: "A, gospodine, svi smo mi zatvoreni, što ćemo sad". Na to se počinjem smijati od muke. Odlučio sam o svom trošku ostati u Italiji, sat vremena udaljen od Milana i sjediti u iznajmljenom stanu za koji bolje da ne znate koliko stoji. S druge strane, nisam ni znao jesam li zaražen i nisam htio zaraziti nikoga od obitelji i građana, s obzirom na to da sam u Milano došao zbog Fashion Weeka i kretao se među ljudima te sam odlučio koji dan produžiti boravak i u međuvremenu me zadesila situacija koja je i trenutna - avioni, autobusi, vlakovi, brodovi, sve je otkazano, a gradovi zatvoreni - kaže Vanja.

Sada već više od 26 dana isključivo boravi u stanu, nema nikakvih simptoma, potpuno je zdrav i odlično se osjeća.

- Ponovno zovem veleposlanstvo u Rimu gdje mi gospodin kaže da postoji mogućnost da dođem do Trsta kada se skupe ljudi, pa da me se prebaci kombijem ili autobusom do granice i onda granicu prelazim pješke, te da me treba pokupiti netko od članova obitelji. Koja je to logika, koji je to način? Jesam li ja migrant da pješke prelazim granicu i da me se tako prebacuje? Je li to način s obzirom na to da mjesec dana sjedim doma i pazim na sebe i ne izlazim nigdje, pa trebam onda sjest u neki kombi i voziti se s grupom ljudi do granice i pokupiti virus? Ne razumijem. Isto tako sam dobio informaciju da netko od mojih treba dobiti dozvolu za izlazak iz grada koja se traži od civilnog stožera - nastavlja Vanja.

Kaže da je zvao i Stožer u Zagrebu, gdje mu, kaže, nisu znali odgovoriti na pitanja, a pokušao je i preko ureda predsjednika Zorana Milanovića, gdje mu se javila "neljubazna gospođa", kao i slovensko veleposlanstvo u Hrvatskoj gdje isto nije našao odgovore.

Foto: Vanja Fotović

- Ja sam inače chef, kao što već cijela Hrvatska to zna, i sada pitam što biste rekli kada biste kod mene u restoranu tražili tatarski biftek, a ja vam kažem da ja nemam pojma kako se to radi. Siguran sam da biste se zapitali kao što sam se ja zapitao nakon svakog telefonskog poziva koji sam obavio - pa što radiš onda ovdje ako ne znaš ništa? - proziva.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova pak kažu kako nije istina da se hrvatski građani ne mogu vratiti kući. Napominju da, sukladno odredbama talijanskih vlasti, te zbog činjenice da se u Italiji nalazi 100-tinjak državljana RH od Sicilije pa sve do Torina, raštrkanih na 30-tak lokacija, nikakva pojedinačna rješenja u ovom trenutku nisu moguća.

- Nije istina da je međugradski prijevoz prekinut u Italiji, nego se odvija u smanjenom opsegu. Iz okolice Milana i Verone može se osobnim i javnim prijevozom stići do Trsta, svakodnevno naši ljudi koriste takav prijevoz, a pojedini se prebacuju i taksi službama. Prema podacima Trenitalia, voze regionalni vlakovi, više puta dnevno, tako da možete putovati Verona - Venezia Mestre, te presjesti na vlak za Trst. Samo protekli tjedan na sličan način, uz odgovarajuće potvrde prema RH otputovalo je 80-tak osoba i prema informacijama koje imamo svi su sretno doputovali - kazali su iz MVEP.

S obzirom na situaciju, najbolje je pratiti upute talijanskih vlasti i izbjegavati putovanje. No ako se građani odluče na put, moraju ispuniti uz ispunjavanje obrasca ''autocertificazione'' i dobiti potvrdu konzulata u kojoj kao razlog navodimo povratak u domovinu. Ona se može dobiti putem e-maila, WhatsAppa ili SMS-a.

O prijelazu granice pješke i o tome zašto po putnika trebaju doći članovi obitelji, iz MVEP-a kažu: Kako zbog suspenzije međugradskog prometa od hrvatske granice do mjesta prebivališta nema organiziranog prijevoza, članovi obitelji ili prijatelji mogu doći po putnika na granicu s dozvolom koju im izdaje lokalni stožer civilne zaštite. Osim taksista kojima je dopušteno voziti od Trsta do slovensko – hrvatske granice, nitko od vozača koji bi prešao granicu ne bi bio oslobođen samoizolacije (odnosno karantene za strane državljane) sukladno odredbama Stožera. Također ako bi se netko automobilom sada zaputio iz Hrvatske u Italiju morao bi tamo ići u obveznu karantenu, sukladno uputama talijanskih vlasti.