Hrvat prevaren u Njemačkoj: U Münchenu uplatio 1800 eura pologa pa ostao i bez stana i bez novca

Hrvat F. L., koji nekoliko godina živi u njemačkom gradu Münchenu, prevaren je za 1800 eura i stan koji je htio unajmiti. Za Fenix-magazin.de iznio je svoje iskustvo kako drugi ne bi doživjeli njegovu sudbinu. Kako je ispričao F. L., sestrin dečko mu je poslao objavu u kojoj je žena napisala da je izišla iz stana koji je za najam dostupan od 15. studenog 2023. godine.

- Ja sam stupio u kontakt s dotičnom gospođom! Rekla mi je da je stan slobodan i da je stan od ljudi koji su živjeli u Münchenu 40 godina! Rekla je da su se oni vratili u Srbiju, da dolje drže restoran i da rade još uvijek i pored toga da dolje imaju dva stana koja iznajmljuju! Poslala mi je broj, ja sam zvao na WhatsApp, no nitko mi se nije javio - počinje priču.

Naveo je da je opet pisao dotičnoj gospođi, koja mu je rekla da će ga kontaktirati gospodin po imenu Marko. Nakon nekog vremena mu se javio dotični Marko. - Razgovarali smo o svemu, a prvenstveno o stanu koji je za najam ovdje u Münchenu! Čovjek me je oduševio skroz. Rekao mi je cijenu stana i da ako se nešto pokvari u stanu, da on ovdje ima čovjeka koji je po zanimanju kućni majstor. Rekao mi je da ga samo nazovem i da će ga on nazvati da popravi - detaljizira prevareni Hrvat.

S navodnim vlasnikom stana pričao je o stanu i radu u Njemačkoj. - Na kraju razgovora mi je rekao da uslikam svoju putovnicu i da mu pošaljem e-mail kako bi mi mogao poslati ugovor o stanu na njega - nastavlja dalje F. L.

Po dogovoru, F. L. je nakon jednog dana kontaktirao navodnog vlasnika stana, koji mu je rekao da je njegova supruga kod javnog bilježnika te da treba uplatiti polog od 1800 eura. - Ja sam ga pitao zašto da uplaćujem toliki novac, a nisam vidio ni njega ni stan. Malo je povisio ton i rekao da se polog mora odmah uplatiti. Kazao je da on razumije moj strah, da je i njegova obitelj nailazila na prijevare tijekom života u Münchenu.

F. L. je zatim kazao da je razmišljao što uraditi, no potom je ipak podigao na bankomatu 1800 eura i otišao uplatiti novac. Kad je to napravio, fotografirao je potvrdu o plaćanju i poslao je Marku iz priče. Nakon toga ga je nazvao i rekao mu je da je uplatio cjeloukupni iznos za polog stana, na što je dotični rekao da mu se javi kada na e-mail dobije ugovor stana. Ipak, objasnio je da nije dobio nikakav e-mail tijekom dana te je panično počeo zvati Marka, ali se nije javljao.

Nakon toga je kontaktirao prvu ženu na Messenger, koja ga je nakon nekoliko minuta blokirala. - Shvatio sam, nažalost, da sam prevaren, ali već je bilo kasno, moj novac je otišao, a dotična gospoda je možda negdje sjedila, trošila moj novac i slavila i smijala se - kazuje F. L. za Fenix Magazin.

Inače, Udruga iznajmljivača stanova u više je navrata upozoravala da polog za stan ne treba plaćati prije potpisivanja Ugovora o najmu stana te da i prvu najamninu treba platiti tek nakon useljenja u stan.