Hrvat iz Njemačke o porezu za rezidente: Ako bude trebalo, odričem se hrvatskog državljanstva, ne dam im ni centa

Damir Lenart Hrvat je koji pet godina živi u jugozapadnom dijelu Njemačku, točnije gradu Baden-Badenu, a redovito objavljuje videa na Youtubeu u kojemu opisuje svoj život tamo. Najnoviji tiče se plaćanja poreza u Hrvatskoj, odnosno o problemu plaćanja poreza za hrvatske rezidente koji rade vani. Video je nazvao "Odričem se Hrvatskog državljanstva ako svoju ruku gurnu u moj džep".

Naime, ovih dana brojni su izvještavali o hrvatskim radnicima u inozemstvu koji bi trebali platiti porez, a HRT je naveo da ih ima čak 200.000 koji to ne naprave. Među njima su primjerice i njegovateljice u Austriji koje zarade do 11.000 eura, što je neoporezivi dio austrijskog osobnog dohotka. Sličan je problem za brojne radnike koji su iselili i odjavili prebivalište, ali nisu promijenili porezni status.

- Sve što se u tom smjeru radi može me samo natjerati - pričat ću u svoje ime - da više ne želim u Hrvatskoj raditi i živjeti. Možda tek jednoga dana kad budem u penziji. Pod ovakvim uvjetima očekujem da za još godinu i nešto sitno steknem pravo i uzmem njemačko državljanstvo, skroz-naskroz se odjavim u Hrvatskoj i onda im tamo samo mahnem - rekao je Lenart u svom videu i dodao da ne želi platiti ni cent Poreznoj. Kazao je da je u Sloveniji 12 godina radio kao vozač kamiona i tamo predao poreznu prijavu svake godine, no nije zadovoljio uvjete da bud rezident jer je stalno bio u drugim državama.

- U tamošnjoj poreznoj upravi mi je rečeno da nisam rezident Republike Slovenije, da ne boravim ondje 182 dana, odnosno više od pola godine - rekao je pa se osvrnuo na situaciju s hrvatskim rezidentima.

- Kada su ustanovili da u Hrvatskoj više nema 4 milijuna stanovnika te da ih je u svijetu preko četiri milijuna - pogotovo smo im zanimljivi mi koji smo u Njemačkoj - shvatili su da bi se tu nešto moglo napraviti kada bi se malo zaplašilo ljude, da nam se dâ prilika da sami prijavimo koliko zarađujemo. Dakle, da dam taj podatak čime bih pristao da uđem u njihov (hrvatski) porezni sustav i da bi onda rekli da je moj nekakav interes u Hrvatskoj - rekao je.

Zatim je pojasnio zašto misli da to ne mora učiniti.

- Ovdje u Njemačkoj živim 340 dana u godini. Jedanaest mjeseci godišnje provedem u Njemačkoj, a mjesec dana godišnjeg odmora u Hrvatskoj, nekad samo pola od toga. Dakle, dvanaest mjeseci u godini nikakav moj interes nije okrenut prema Hrvatskoj. Prvo smo otišli iz Hrvatske zbog politike koja je tamo, a sada još žele živjeti na našoj grbači. Ako se to i dalje bude guralo, jednostavno ću, kada dođe vrijeme, reći u Njemačkoj da mi daju državljanstvo, putovnicu i dokumente, jer ovdje živim i od sada sam Nijemac. I to je to. Ono što imam u Hrvatskoj, neki komad zemlje, prodat ću ili nešto sagraditi, ali ću i to prijaviti ovdje u Njemačkoj - rekao je.