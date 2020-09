Hrebak iz HSLS-a pozvao Elona Muska u Bjelovar: Evo što mu je poručio

Nakon što je čuo vijesti o mogućem dolasku jedne od najuspješnijih hi-tech svjetskih tvrtki "Tesla", gradonačelnik Bjelovara, Dario Hrebak, nije gubio vrijeme i iskoristio je društvenu mrežu Twitter da pozove Muska u njegov grad.

Na krilima politike koju provodi u Bjelovaru, poznate po svojoj transparentnosti, digitalizaciji, tax free modelu i brzoj administraciji, Hrebak je sročio tvit za Muska.

"Ako je istina, veselim se dolasku te velike svjetske kompanije u Hrvatsku. No, ima i boljih mjesta od Zagreba, pogotovo tamo gdje ti neće kožu oguliti porezima i nametima ili "plavim kuvertama".

@elonmusk , if it's true that @Tesla is coming to Croatia, Bjelovar would be a fine choice. Here, in our most-business friendly city, each $ is worth more than anywhere else in Croatia. Industrious people, tech-friendly, open to every enterpreneur - that’s @GradBjelovar