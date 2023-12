Holy opisala iskustvo s Jakuševca: 'Nakon šetnje sam u auto ušla s pojedenim cipelama'

Bivši ministri zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović i Mirela Holy komentirali su za N1 današnje urušavanje otpada na Jakuševcu. Holy smatra kako se deponijem ne upravlja kako bi trebalo te kako bi inspekcija trebala odraditi svoj dio posla.

"Moja pretpostavka je da se deponijem ne upravlja kako bi trebalo, ali čini mi se da imamo opstrukciju od strane ljudi iz Čistoće. Nisu nastradali oni koji su opstruirali. Činjenica jest da je u mandatu Milana Bandića bilo svega i svačega, a možemo vidjeti da su se ovakvi incidenti počeli događati nakon njegove smrti. Na inspekcijama je utvrditi odgovornost”, kazala je Holy.

Dobrović kaže kako je odlagalište otpada "jedna metastabilna struktura". "Posljednjih godinu dana se neuspješno provodi nova taktika zbrinjavanja otpada. Puno toga se proglašava nečistim i odlaže na odlagalište, a tu je i kiša koja potpomaže da se stvori klizište”, navodi.

Holy objašnjava i da je težina deponija veća: “Imate veći pritisak jer je veća tonaža na tijelu deponija koje je u obliku sarkofaga. On bi trebao imati i različite infrastrukturne dijelove. Kako se upravlja njime, to znaju oni koji rade na njemu”.

Također, Holy kaže kako Tomašević nije, kada je bio aktivist, prozivao direktore nego Bandića. "Normalno da ljudi sad upiru prstom u njega. Čudno mi je njegovo opravdanje da se problem ne može riješiti bez Vlade. To je spin. Činjenica jest da Vlada ne radi dobro u uspostavi sustava cjelovitim gospodarenjem otpadom, no to nije ništa novo. Međutim, gradska vlast je ta koja mora pronaći određeno rješenje i pokrenuti debatu o gospodarenju otpada”, naglasila je. Potom je prepričala neugodno iskustvo dolaska na deponij.

“Kad je Rajko Ostojić bio kandidat SDP-a za gradonačelnika, snimali smo nešto i tijelo je bilo pripremljeno, a onda sam došla nakon nekoliko dana, kad nije bio pripremljen. Mogu vam reći da sam nakon šetnje i snimanja deponija u auto ušla s pojedenim cipelama. Tijelo deponija se očigledno i tada špricalo agresivnim kemikalijama. Moja pretpostavka je za uništavanje intenzivnog mirisa”, navela je.

Dobrović je zaključno ustvrdio: “Treba stabilizirati stanje na odlagalištu, stabilizirati pristupne terene i treba steći uvjete za rad na odlagalištu. Alternativa dugotrajnog zatvaranja predstavljalo bi veliki trošak za Zagreb, ali vrijeme besplatnog odlaganja je završilo. Ovo odlaganje je besprizorna praksa, gdje se s malo troškova čini velika šteta narednim generacijama. Svaka ideja da se to nastavi je loša".