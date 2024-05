Hoće li Royal Romance preuzeti Ukrajina i prijeti li Hrvatskoj šteta od 130 milijuna eura

U ponoć 26. svibnja ističe rok zabrane raspolaganja megajahtom Royal Romance koja je u vezu u trogirskom brodogradilištu, a koja se povezuje s proruskim ukrajinskim oligarhom Viktorom Medvedčukom. Što će se dogoditi u tom trenutku: hoće li ukrajinska Agencija za povrat i upravljanje imovinom (ARMA) preuzeti brod za koji su već organizirali prodaju, a neslužbeno se može čuti i da već imaju kupca, ili će se saga nastaviti jer ruski državljanin Aleksej Inkin, koji je - prema dokumentima - kupio brod i smatra se vlasnikom - tuži Hrvatsku za više od 35 milijuna eura pretrpljene štete zbog nametnute zabrane raspolaganja, a cifra bi se mogla višestruko narasti, i preko 130 milijuna eura, ako se nadopuni vrijednošću jahte i ode na međunarodne pravne forume, što njegovi odvjetnici najavljuju.

Međunarodna pomoć

Nadalje, ako Ukrajina vjeruje da je to Medvedčukov brod, a taj je oligarh od 2022. i pod sankcijama EU, a Ukrajinci komuniciraju i s koordinatorom nacionalnog tijela za provođenje sankcija, Franom Matušićem, onda bi to zaista bilo prvi put da neka europska država vraća ili prodaje imovinu sankcioniranog - do sad o tome unutar EU nije bilo konsenzusa jer je riječ o složenoj tematici međunarodnog prava, a države se boje pravne nesigurnosti i financijskih posljedica. Do zaključenja broja iz nadeležnih državnih tijela nismo dobili povratnu informaciju o sudbini jahte.

Priča o jahti Royal Romance je kompleksna. Ukrajina je 2022. od Hrvatske zatražila međunarodnu pravnu pomoć Hrvatske kako bi došla do imovine koju je zaplijenila Medvedčuku u sklopu kaznenog postupka za veleizdaju. Tu priča postaje zamršena. U sudskoj odluci Okružnog suda u Lvivovu od 11. travnja 2022. se citira da je ista odluka o zaplijeni jahte donesena i ranije - "na osnovi saznanja dobivenih u predistražnim radnjama u procesu protiv Medvedčuka pokrenutog 2016. godine.

Tijekom predistražnih radnji, zaključilo se da je "novac zarađen kaznenim djelima" korišten za kupovinu jahte. Originalni dokumenti iz 2016. nisu dostupni i nije jasno kako je i je li uopće taj slučaj završio. U ponovljenoj sudskoj odluci iz 2022., pozivaju se na odluku iz 2016. i citiraju članke kaznenog zakona po kojemu se Medvedčuku oduzima imovina te dodaju i veleizdaju. Ukrajina ga te godine stavlja pod sankcije, a pod sankcijama je i zapada.

To da Medvedčuk nije vlasnik broda, već da je to Inkin, njegovi odvjetnici potkrepljuju dokumentacijom da je preko svoje tvrtke jahtu od Medvedčukove supruge, na čije ime je glasila, počeo nabavljati još krajem 2020., dakle prije ruske agresije na Ukrajinu. Brod je, dodaju, upisan u malezijski registra brodova i ima sudsku zabranu brisanja iz registra ili promjene vlasništva. Ukrajina vjeruje da je prebacivanje na Inkina paravan te oglašava kako je to "prva prodaja zaplijenjene imovine imovine u inozemstvu", a prihod će ići za obranu zemlje. Ponavljaju - i u odgovoru Večernjem - da je Hrvatska prenijela vlasništvo nad brodom na Ukrajinu, a i izabrali su nizozemsku aukcijsku kuću Troostwijk Auctions, no ona se naglo povukla, da bi sad aukciju organizirali Amerikanci iz kuće Boathouse Auctions.

U veljači, od 26. do 28., predstavnici ARMA-e bili su u Hrvatskoj. Zastupnici Lanije Holdinga kažu kako im je sudac istrage Županijskog suda u Splitu, Mlađan Prvan, dao na raspolaganje tehničku dokumentaciju jahte, čemu su se usprotivili iz Lanelia Holdings, što je rezultiralo žalbom Vrhovnom sudu i inspekcijom koju je obavio sudac Marin Mrčela.

Protjerali Ruse

U krugovima upoznatim s pričom, govori se da ukrajinska strana već ima kupca. Među imenima koje se vrte, najpoznatije je ono Jurija Kosiuka, ukrajinskog milijardera i "europskog kralja piletine" ili s njim povezane osobe. On je većinski vlasnik tvrtke Mironivsky Hliboproduct, koja je preuzela "Perutninu Ptuj", a u čijem je vlasništvu i "Perutnina Ptuj – Pipo" iz Čakovca. Njegova Perutnina nedavno je od Grada Ludbrega kupila i zemljište na kojem namjerava izgraditi još jednu farmu.

Tri dana prije isteka roka zabrane raspolaganja jahtom, u trogirski su škver u četvrtak stigle snage interventne i specijalne policije, rekao nam je odvjetnik Imon Choudhury, koji je na licu mjesta pratio situaciju. Na toj jahti je tada bilo 10-ak članova posade, među kojima su bili Rusi, pristigli nekoliko dana ranije, te jedan belgijski državljanin.

– Svi ruski državljani žive u EU barem od 2005., neki i ranije, u Njemačkoj ili Francuskoj. Svi imaju reguliran dugotrajan boravak i dozvole za rad u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) – kaže odvjetnik. Rusima je uručeno rješenje da u jedan dan napuste Hrvatsku. Policija je na upit Večernjeg odgovorila kako su na jahti zatečeni strani državljani za koje se provode provjere zakonitosti i svrhe njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o strancima.

