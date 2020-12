HNS bira novog predsjednika i njegova zamjenika - zna se tko su kandidati

Hrvatska narodna stranka, nakon samo šest mjeseci vladavine Predraga Štromara, u iduću subotu 12. prosinca bira svog novog predsjednika. I to između dvoje kandidata – bivšeg predsjednika Kluba zastupnika HNS-a u Saboru i gradonačelnika Ivanca u četvrtom uzastopnom mandatu Milorada Batinića te Stjepana Čuraja, bivšeg saborskog zastupnika HNS-a i bivšeg državnog tajnika u Ministarstvu financija.

Pa bi se moglo zaključiti kako HNS, do sada navikao na „predavanje štafete“ onome koga bi predsjedništvo izabralo za novog lidera, ovog puta moglo prvi put imati prave unutarstranačke izbore. Jer svaki od kandidata za novog šefa predstavlja i različite “stranačke struje”, ali i drukčije vidi budućnost stranke.

Spajanje s Reformistima?

Stjepana Čuraja u javnosti se uvijek karakteriziralo kao stranačkog čovjeka bliskog bivšem šefu stranke Ivanu Vrdoljaku jer dolaze i iz iste stranačke organizacije, one osječke. Milorada Batinića, s druge strane, dovodilo se u vezu s predsjednikom Reformista Radimirom Čačićem pa se u kuloarima čula i opcija da bi u slučaju Batinićeve pobjede u HNS-u moglo doći i do spajanja HNS-a s Čačićevim Reformistima.

Batinić tu opciju jučer pak demantira i kaže kako su priče o ujedinjenju sitna podmetanja na temelju njegove ideje da se za buduće parlamentarne izbore pripremi građansko-liberalna platforma koja bi zajednički izišla pred građane. A u kojoj bi, kaže Batinić, uz HNS bili i Reformisti, ali i HSLS, Matija Posavec, Dario Zurovec...

– Takvu sam opciju predlagao i za EU izbore u stranci i da se išlo s njom, imali bismo jednog europarlamentarca – kaže Batinić i dodaje kako će tu istu ideju „gurati“ i dalje postane li novi lider HNS-a jer bi ona značila osvajanje barem šest mandata u Saboru.

Na pitanje je li to možda prvi korak prema ujedinjenju s Reformistima, Batinić kaže kako u ovoj situaciji to nije tema, a što smatra i članstvo HNS-a. Možda se, dodaje, kada se stvore pretpostavke, i to promijeni. Batinić je stava kako je HNS suočen s najvećim izazovima do sada, od pada rejtinga do osipanja članstva pa i do utonuća u anonimnost i drži da se njegovim izborom za lidera, s obzirom na to da ima iskustvo i ugled u javnosti, to može popraviti.

I Stjepan Čuraj, za kojeg se već procjenjuje da bi mogao imati iza sebe velik dio organizacije u Slavoniji, ali i u Varaždinskoj županiji, što bi mu mogao biti veliki vjetar u leđa, kaže kako je svjestan da HNS treba okrenuti novi list i da treba nove politike. Iako je odlazak u koaliciju s HDZ-om bio ključni okidač za veliki pad rejtinga, Čuraj ističe kako će stranka i s njime na čelu, postane li novi predsjednik, podržavati vladajuću većinu i nastojati biti konstruktivna.

Za ideju o spajanju s Reformistima Čuraj pak kaže kako HNS ima kvalitetnih ljudi u vlastitim redovima i da je bilo kakva priča o ujedinjenju u ovom trenutku preuranjena.

Pali na puno ispita

– Sada želimo vratiti eventualno neke bivše članove i pridobiti nove. Na puno toga smo pali na ispitu, nismo dobro komunicirali svoje politike i građani su nam s pravom to zamjerili – kaže Čuraj.

Osim novog predsjednika, HNS-ovci 12. prosinca biraju i zamjenika predsjednika, za što se kandidirao Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica, te dva potpredsjednika, što je funkcija koju želi Karolina Juzbašić, aktualna potpredsjednica i šefica Ženske inicijative HNS-a, Jasmin Krizmanić, načelnik općine Gornja Stubica, i dogradonačelnica Trogira Ruža Kovačević Bilić.