'Histerija u BiH':

Šefica SDA žena najavila džihad na izborima. Stručnjak odgovorio citatom Ratka Mladića i objasnio: Hrvatski entitet vodio bi prema građanskoj BiH

Dotična dama zna bolje od mene što znači pojam džihad, da se radi o svetom ratu, o borbi za uspostavku ili očuvanje islamskog društva. Međutim, trebala bi znati i koje to konotacije budi kod nemuslimana. Ta objava ne ostavlja mjesta sumnji da se taj “sveti rat” odnosi na nevjernike unutar redova Bošnjaka, ali i svih ostalih koji nisu na Alahovu putu. Ja to ne mogu drukčije ocijeniti nego kao govor mržnje. Navod u kojemu kaže “Džihad nego što, prvo osobni, a onda svaki drugi” govori o tome da se tu ne radi samo o vjerskom kontekstu i zaštiti vjere, nego da je to poziv Bošnjacima na mobilizaciju za sveti rat protiv drugih u BiH.