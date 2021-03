Heroj Domagoj spasio trudnicu i malo dijete: 'Da je po meni, ja ne bih ovo dao u novine'

Prava drama odvila se početkom mjeseca u njemačkom Dortmundu, no tragičan ishod izbjegao se zahvaljujući hrabrom Domagoju Kapulici. On je rođen je i odrastao u Dortmundu, ali njegovi korijeni potiču iz Hrvatske, točnije iz Ciste Velike, odakle su mu otac i supruga. A za cijelu priču ne bi se ni znalo da trudna žena, koju je spasio zajedno s dvogodišnjim sinom, nije odlučila javno ispričati sve za dortmundski Radio 91,2.

– Šetao sam to popodne sa suprugom Martinom i sinom Rokom pokraj umjetnog jezera Phoenix-See i zastao kupiti sinu pomfrit na kiosku, kad sam čuo da je nešto bubnulo u vodu. Okrenuo sam se i dva metra od obale vidio dječaka kako pluta i čije se tijelo gubi u mutnom jezeru. Odmah sam, onako u jakni, skočio jer je betonska ograda bila visoka oko metar i pol, te sam doplivao do dječaka. Povukao sam ga za jaknu prema sebi, a onda sam u vodi ispod nas vidio da se još netko utapa. S djetetom sam uspio nekako zaroniti i dohvatiti ženu koja se već nagutala vode. Nije bilo lako izranjati i zaranjati i paziti da već spašeno dijete opet ne potone, ali nekako sam uspio s njima doplivati do obale, gdje su dijete prihvatila dva mladića, a onda sam ja nakon toga i tu ženu izvukao na obalu – ispričao je Domagoj za Zadarski.hr.

Oni je jedini skočio od pedesetak ljudi koji su u to vrijeme šetali pokraj jezera. Spasio je 30-godišnju Turkinju Sibel Tekin i njezina sina Abdullaha, koji nema niti dvije godine. U bolnici su njih dvoje proveli samo jedan dan.

– Mali Abdullah je par mjeseci stariji od moga Roka i kakav bih ja bio čovjek da mirno gledam kako se jedan tek stvoreni život utapa i gasi. Poslije sam doznao da je Sibel Tekin u trećem mjesecu trudnoće i da sam u biti spasio tri života, što me je učinilo još sretnijim – kaže Domagoj.

– Da je po meni, ja ne bih ovo davao u novine, ali kad ste već nazvali, nije red da vas odbijem, u nadi da će, kad pročitaju ovu priču, i drugi postupiti kao ja ako se zateknu u situaciji da pomognu bilo kojem čovjeku – skromno je kazao Kapulica.