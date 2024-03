HDZ vrbuje Damira Juzbašića uoči izbora? Otkrio nam je pozadinu susreta s ministrom Piletićem

Tijekom svojeg današnjeg posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji, za koju se govori da je jedna od “tvrđava” HDZ-a, ministar Marin Piletić, koji je i nositelj liste HDZ-a za 5. izbornu jedinicu, posjetio je i Županju, gdje se susreo s gradonačelnikom Županje Damirom Juzbašićem. Kako bi na ovim izborima svaki glas mogao biti presudan, taj susret smatra se pokušajem da se osigura Juzbašićeva izborna podrška tijekom sljedećih parlamentarnih izbora. Podsjećamo kako je Juzbašić sve do prošlih lokalnih izbora bio član HDZ-a i ravnatelj Robnih zaliha, a prije toga pomoćnik ministra gospodarstva.

Prije samih izbora istupio je iz HDZ-a, zajedno s dobrim dijelom članova stranke iz Županje, te potom uvjerljivo pobijedio na lokalnim izborima. Govoreći o ovim nagađanjima, Juzbašić je za Večernji list rekao da nije član HDZ-a, ali ni Domovinskog pokreta, kako se govori, te da za sada ne planira izlaziti na parlamentarne izbore.

– Susret s ministrom Piletićem i gradonačelnikom Vinkovaca Ivanom Bosančićem običan je susret nekadašnjih stranačkih prijatelja. Ministar je dolazio u službeni posjet Županji i normalno je da ga primim kao gradonačelnik, a Bosančić je u Županji vrlo često i mogu reći da dobro surađujemo – rekao je Juzbašić.

I dok on sam nije želio komentirati ima li plan vraćati se u HDZ, njegovi prijatelji kažu da je teško očekivati njegov povratak u HDZ te da će on gotovo sigurno i dalje ostati neovisan kandidat. Objašnjavaju da je razlog tome i pitanje kako bi Juzbašić dalje funkcionirao u stranci s obzirom na to da su dio stranke i dalje mnogi od onih koji su bili protiv njega kada je napuštao stranku i koji su radili direktno protiv njega. Ipak, mišljenja su i da će kod Juzbašića vrlo vjerojatno prevladati nekadašnje članstvo u HDZ-u kao i prijateljstvo s nekadašnjim članovima stranke.

Za komentar smo pitali i Bosančića, koji je odnedavno v. d. predsjednika HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, koji je samo kratko rekao da on i Juzbašić imaju prijateljske odnose te da on često dolazi u Županju, u kojoj je uvijek jako dobro primljen.

Međutim, gradonačelnik Županje nije jedini s kojim bi Piletić i Juzbašić mogli obaviti razgovore kako bi osigurali podršku i glasove uoči izbora. Tijekom proteklih godina HDZ je u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostao bez vlasti ne samo u Županji nego i u nizu općina čiji su čelnici napustili stranku iz raznih razloga. Govoreći o tome, neki to nazivaju i “silovanjem” tadašnjeg vodstva stranke u županiji što je rezultiralo njihovim izlaskom iz stranke, a odmah potom i gubitkom vlasti u nizu općina. Rezultat toga je da su u više općina na vlasti neovisni kandidati koji su nekada bili članovi HDZ-a i koji su po mnogočemu bliži HDZ-u nego ostalim političkim opcijama.