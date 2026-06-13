HDZ: Tomašević partizanskim pjesmama namjerno polarizira građane

Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske danas u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organiziraju Grad Zagreb i Savez antifašista.

Iz HDZ-a su poručili da Tomašević opet dijeli Hrvate i vraća nas u totalitarnu prošlost. Ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. "Upravo stoga neshvatljivo je da Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima", kažu u zagrebačkom HDZ-u. Zagreb bi, naglašavaju, kao suvremeni europski grad trebao dostojanstveno obilježavati Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. "Umjesto toga, on je pod vlašću Platforme i Partije postao grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa", poručili su.