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PROZVALI GRADONAČELNIKA

HDZ: Tomašević partizanskim pjesmama namjerno polarizira građane

Zagreb: Predstavljanje rezultata fakultativnog predmeta Škola i zajednica u zagrebačkim srednjim školama
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
13.06.2026.
u 13:47

"On je pod vlašću Platforme i Partije postao grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa", poručili su

Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske danas u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organiziraju Grad Zagreb i Savez antifašista.

Iz HDZ-a su poručili da Tomašević opet dijeli Hrvate i vraća nas u totalitarnu prošlost. Ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. "Upravo stoga neshvatljivo je da Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima", kažu u zagrebačkom HDZ-u. Zagreb bi, naglašavaju, kao suvremeni europski grad trebao dostojanstveno obilježavati Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. "Umjesto toga, on je pod vlašću Platforme i Partije postao grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa", poručili su.

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Ključne riječi
partizani ideologija Tomislav Tomašević HDZ

Komentara 4

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SI
siskic
14:15 13.06.2026.

bravo gradonačelniče. šta ovi iz hdz-ea ne znaju da je hrvatska sa ostalim republikama bivše države priznata u granicama koje su oslobodili partizani sa BROZOM na čelu, a odlukom iz ustava "74 godine. zaboravljaju da je tuđman bio komunista i partizan, te BROZOV genaral.

VA
VanjaPlank
13:59 13.06.2026.

Žalosno je da se stranka Možemo bavi prošlošču a glume napredne mlade ljude zelenih smjerova. Od Jakuševca opet ništa

BR
Brijest1
13:55 13.06.2026.

Bit će njemu koncert organizirati za doček vatrenih.

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