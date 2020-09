HDZ odustaje od Beroša: Na čelu Zagreba žele Zdravka Marića, no postoji jedan problem

Osam mjeseci prije lokalnih izbora množe se imena potencijalnih kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. Čini se da će ovoga puta vladati prilična gužva i na ljevici i na desnici, no dok stranke lijevo od centra glasno razmišljaju da podupru zajedničkog kandidata, šanse za to na desnoj strani ravne su nuli budući da na dogovor između HDZ-a, Škorina Domovinskog pokreta i Mosta nitko i ne pomišlja.

Nema snagu ni karizmu

U HDZ-u se, nakon Vilija Beroša, od kojega su odustali, proteklih dana neformalno spominjalo Domagoja Ivana Miloševića kao gradonačelničkog kandidata, a argumenti se svode na njegovu elokventnost, ali i na činjenicu da se na vrijeme povukao tijekom unutarstranačkih izbora, uoči kojih ga se spominjalo kao čovjeka poražene Kovačeve Opcije za promjene. Primjetno je i kako u posljednje vrijeme stranka Miloševića "gura" u televizijske emisije u kojima brani vladin Zakon o obnovi Zagreba. Nisu, međutim, svi u HDZ-u oduševljeni idejom da se za jednu od najjačih funkcija u državi kandidira Miloševića.

- Na stranačkim tijelima nije se razgovaralo o rješenjima za Zagreb, ali vidim da ga se šalje u medije pa nije isključeno da se o njegovoj kandidaturi ozbiljno razmišlja, no osobno mislim da Milošević nema karizmu ni snagu za dobiti tu bitku - kazao nam je jučer jedan visokopozicionirani HDZ-ovac.

Uvjeren je da bi se Miloševićeva kandidatura ponovo protumačila kao alibi za podršku nekom drugom. No, dok su slabašni kandidati do sada išli na ruku Milanu Bandiću, ovoga puta u stranci prevladava mišljenje da je Bandićeva zvijezda potamnjela, a neki računaju da bi kandidiranje Miloševića išlo na ruku Vesni Škare Ožbolt, koja je svoju stranku DC vratila u okrilje HDZ-a, iz kojeg je potekla. Zanimljivo je da nam je više HDZ-ovih dužnosnika spomenulo ime Zdravka Marića kao idealnog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. Iako tvrde da se ni o tome u stranci nije razgovaralo, naši sugovornici uvjereni su da bi Marić mogao dobiti izbore u Zagrebu.

Pitanje je, naravno, ima li ministar financija takvu ambiciju, posebno kad znamo da ga se i prije četiri godine bezuspješno nagovaralo na kandidaturu. Da će imati svog kandidata za gradonačelnika, potvrđuju i u Domovinskom pokretu, no relativiziraju nedavni Škorin televiziski nastup u kojem nije isključio mogućnost da se osobno uključi u tu utrku. U stranci neslužbeno tumače da su Škorine izjave bile više na razini šale i uvjeravaju nas da se o imenima još ne razgovara. Svog kandidata imat će i Most, no ni iz te stranke zasad ne žele govoriti o imenima.

Više kandidata može se očekivati i od centra prema lijevo iako su ranije predsjednici stranaka s tog političkog spektra govorili kako bi bio mudar dogovor oko jednog kandidata. Svoju kandidaturu najavio je čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević i upravo je on slovio za toga oko kojeg bi se išlo postići konsenzus. No rezultat je upitan. Najveća je nepoznanica još uvijek najjača oporbena stranka SDP u kojoj su u tijeku izbori za novog šefa i novo vodstvo. O tome tko pobijedi i postane novi lider SDP-a moglo bi uvelike ovisiti i to hoće li SDP imati svog kandidata za gradonačelnika Zagreba ili će se pokušati dogovoriti s Tomaševićem.

Cilj rušenje Bandića

Peđa Grbin opciju dogovora s Tomaševićem nije odbacio. Dapače, jasno je kazao kako cilj mora biti rušenje Milana Bandića, a toj su opciji skloni i još neki ljudi iz aktualnog vrha SDP-a, svjesni da jakog kandidata nemaju i da s Možemo moraju pokušati postići dogovor u nekim drugim gradovima, primjerice Rijeci, gdje na idućim lokalnim izborima također očekuju žestoke bitke. Međutim, ima i jako puno onih u vodstvu SDP-a koji vjeruju da SDP mora imati svog kandidata.

Pogotovo zato što su na prošlim izborima podržali Anku Mrak Taritaš, tada članicu HNS-a za kandidatkinju. A dok se čekaju pregovori SDP-a i Možemo, iskaču još neka imena od centra prema lijevo. Anka Mrak Taritaš tako ne odbacuje opciju da svoju kandidaturu ponovi i da ponovno uđe u trku za prvu ženu Zagreba. U tom bi slučaju vjerojatno bila kandidatkinja koju bi podržale i stranka Pametno i Stranka s imenom i prezimenom s čijim je čelnicama sada dio saborskog kluba.