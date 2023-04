HDZ o vukovarskoj obilaznici: 'Obilaznica - da, trikovi i obmane Domovinskog pokreta - ne'

"Obilaznica - da, trikovi i obmane Domovinskog pokreta - ne", stoji u priopćenju Gradskog odbora vukovarskog HDZ-a. Priopćenje za javnost pišu nakon najave mirnog prosvjeda , 15. travnja, jer niti tri godine od objave javnog poziva za izgradnju obilaznice od realizacije nema ništa, a gradski vijećnik iz reda DP-a, Domagoj Bilić, pred građanima je govorio kako se Vukovar nalazi na državnoj cesti D2 dugoj 350 kilometara koja spaja krajnji sjever s istokom Hrvatske kojom dnevno u prosjeku prođe 11 tisuća vozila. Priopćenje donosimo u cijelosti.

"Obilaznica Vukovara da. U svakom slučaju. I to početak njene realizacije do kraja godine u interesu svih građana grada Vukovara. Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao i Hrvatska demokratska zajednica, oduvijek su snažno bili za izgradnju obilaznice grada Vukovara. Današnja izjava potpredsjednika Vlade i resornog ministra Olega Butkovića kako do kraja godine očekuje početak realizacije izgradnje obilaznice i brze ceste Nuštar-Vukovar, upravo to pokazuje i jasno daje do znanja kako projekt izgradnje obilaznice Vukovar nikada nije došao u pitanje.

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19, koja je uzrokovala i ostale globalne gospodarske, financijske i ekonomske poremećaje, infrastrukturni projekti u sektoru prometa su bili povučeni kako bi se životi, sigurnost i očuvanje zdravlja svih naših sugrađana postavili kao prioritet. U tome trenutku su sva dostupna i raspoloživa sredstva iz svih resora bila usmjerena prema Ministarstvu zdravstva za zaštitu ljudskih života ali i očuvanje preko 800.000 tisuća radnih mjesta. Sada kada uspješno prolazimo i kroz novu globalnu energetsku krizu, uzrokovanu Ruskom agresijom na Ukrajinu, nastavljaju se infrastrukturni projekti Hrvatskih cesta, među kojima je i obilaznica grada Vukovara.

Poštujući ne samo volju već i potrebe sugrađana naselja Lužac koji najviše osjete i trpe jer im teretna vozila prolaze pored obiteljskih kuća narušavajući statiku te oštećuju kolnik i pješačke staze, ali i stvaraju nemir, istovremeno uvažavajući i potrebe svih Vukovaraca, pa i žitelja Vukovarsko-srijemske županije i sam ministar Butković kao i drugi mjerodavni sudionici ističu kako je vukovarska obilaznica jedan od prioritetnih strateških projekata za koju je planirano raspisivanje natječaja za radove i nadzor na izgradnji obilaznice do kraja ove godine. Da je prosvjed zlonamjeran te da je to još jedan u nizu od jeftinih trikova i pokušaj obmane Domovinskog pokreta pokazuje činjenica kako su se medijski obratili pred građanima Lušca gradski vijećnik DP-a Domagoj Bilić i pročelnica ureda gradonačelnika, te predsjednica ogranka DP-a Vukovar Ivana Mujkić.

Upravo oni koji su jako dobro upućeni kako se na stranicama Hrvatskih cesta nalazi plan nabave za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. koji je javno dostupan na priloženom linku. Dokument gdje je jasno vidljiv podatak o predmetu nabave izgradnja obilaznice grada Vukovara poddionica od čvora „Bršadin Sjever“ do čvorišta „Lužac“ , uključujući čvorište „Lužac“ procijenjene vrijednosti nabave 22.035.000,00 eura s početkom nabave u 12. mjesecu o.g.. Upravo dio koji je najbitniji našim sugrađanima i mještanima Lušca" stoji u priopćenju.

"Svojim dezinformacijama i ovakvim pozivom otežavaju već nepovoljnu situaciju građana Lušca jer im nisu dali prave informacije, nisu im rekli punu istinu. Hrvatska demokratska zajednica grada Vukovara neće sudjelovati u prizemnoj manipulaciji i jeftinoj obmani i politikantstvu na štetu svojih građana. Domovinski pokret kroz lažnu brigu i pokušaj licemjerne obmane želi pokriti svoju katastrofalnu politiku, svoje nesnalaženje u projektima i svoje minuse. Hrvatska demokratska zajednica će i dalje snažno nastaviti raditi na realizaciji svih kapitalnih, infrastrukturnih i gospodarskih projekata od interesa grada Vukovara i svih njegovih građana", zaključuju iz Gradskog odbora HDZ-a Vukovar.

VIDEO: Butković: Danas otvaramo radove. Kreću odmah danas