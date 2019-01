HDZ: Nije točno da je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem mrtav

Novi prijedlog prostornih jedinica za statistiku 2. razine (NUTS2) omogućit će da najnerazvijenije županije dobiju najviše europske potpore, poručili su danas s konferencije za medije zastupnici HDZ-a zaključivši kako nije točno da je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem mrtav. To su, naime, jučer poručili zastupnici Mosta kritizirajući novi prijedlog koji, kako su rekli, pokazuje da postojanje ovakvih županija ograničava korištenje EU fondova.

HDZ-ova Branka Juričev Martinčev objasnila je kako će nova podjela omogućiti da Slavonija i Baranja, odnosno pet slavonskih županija zajedno sa Sisačko-moslavačkom županijom i Karlovačkom županijom dobiju mogućnost za najviše potpore.

- Do sada su te županije zajedno s Gradom Zagrebom spadale u istu kontinentalnu Hrvatsku, do sada su poduzetnici iz tih područja imali mogućnost maksimalne potpore, npr za velika poduzeća svega 25 posto, a novom podjelom to će biti 100 posto više, odnosno dodatnih 25 posto više, tako da će velika poduzeća dobivati potporu od 50 posto što je maksimalno u EU. Očekujemo da upravo to bude razlog da ulagači ulažu u te krajeve, otvaraju nova radna mjesta i pridonose poboljšanju i ravnomjernijem razvoju RH. Do sada smo imali slučaj da su istu potporu dobivali poduzetnici iz, primjerice, Virovitičko-posavske županije i Grada Zagreba, a znamo da je Virovitičko-posavska županija na svega 33 posto prosjeka razvijenosti EU za razliku od Grada Zagreba koji je gotovo na 105 posto. Novom podjelom srednja poduzeća mogu, umjesto dosadašnjih 35 posto, ostvariti 60 posto, a mala poduzeća koja su dosad imala potporu od 35 posto, sad će imati mogućnost za maksimalnu potporu od 70 posto - pojašnjava Juričev Martinčev.

Klub zastupnika HDZ-a o novoj statističkoj podjeli Hrvatske

Čak će, dodaje, i u Jadranskoj Hrvatskoj koja je ravnomjernija, homogenija i razvijenija regija ulagači dobivati dodatnih 10 posto u odnosu na ono što su prije dobivali. Odluka Vlade je, nastavlja, donesena temeljem studije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u konzultacijama sa županima, župani su podržali ovu podjelu, kao i saborski Odbor za regionalni razvoj i fondove EU te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, bez glasa protiv.

- Netočno je da će ovim projekt Slavonije i Baranje na kojem Vlada intenzivno radi doći u drugi plan, dapače, upravo ovom novom podjelom će i poduzetnici iz tog kraja dobiti više - poručuje Juričev Martinčev.

Njen stranački kolega Pero Ćosić koji dolazi iz Brodsko-posavske županije kaže kako je ta županija nepravedno 2012. godine pripojena Gradu Zagrebu zajedno s ostatkom Slavonije, pa je samo na papiru bila prikazana kao duplo bogatija regija nego to uistinu jeste.

- Nije bilo dobro da je Slavonija u istoj regiji sa Zagrebom, to je otežalo razvoj Slavonije. Vlada je ovom odlukom povećala jaz između bogatijih i siromašnijih regija Hrvatske, stavila je bila Slavoniju u neravnopravniji položaj, i mi smo u svakoj prilici upozoravali na to govoreći da je nužna hitna promjena podjele regija, da se ispravi nepravda. Sad se to ispravilo i rastu potpore za poduzeća, a rasti će i nacionalne potpore koje se moraju uskladiti s razinom europskih potpora.

Od 2012. godine poduzetnici Slavonije izgubili su i dalje gube 25 posto potpore za ulaganja što nacionalnih, što europskih fondova. Mnoge investicije su otišle u susjedne zemlje ili ostale u bogatijim dijelovima Hrvatske, investitori nemaju interesa ići u Slavoniju. Nova podjela predložena je prije svega da bi se onima u manje razvijenim regijama osigurale veće potpore, a utjecat će sigurno i na problem iseljavanja i demografije - drži Ćosić.

Domagoj Mikulić dodaje kako je kao zastupnik koji dolazi iz Slavonije vrlo svjestan velike nepravde koja je napravljena 2012. godine.

- Aktivno sudjelujem u radu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, smatram da mi je dužnost reagirati na jučerašnje izjave kolega iz Mosta koji izvrću istinu i manipuliraju javnost ne bi li svjetla kamera pala i na njih na koju sekundu, pa ću njima razumljivim rječnikom pojasniti, nije Projekt Slavonija stiropor da ga netko može uzeti samo tako preko noći. Niti jedna vlada do sada nije bila u ovolikoj mjeri prisutna u Slavoniji, aktivirala se za taj kraj, posjela za stol sve bitne aktere i krenula raditi dobar posao. Naravno da projekt Slavonija nastavlja sa svojim radom,a novom NUTS2 podjelom dobiva snažniju perspektivu za fondove, pa pozivam sve zastupnike da se konstruktivnim prijedlozima aktiviraju za interes naših županija - poručuje Mikulić.

Miro Totgergeli iz Bjelovarsko-bilogorske županije zadovoljan je da njegova županija nije završila u paketu sa županijama, kako je to njihov župan htio, Sjeverne regije jer bi njihovi poduzetnici gubili novac.

- Županija ulazi u statističku regiju Središnje i istočne Hrvatske, Panonsku regiju jer poduzetnici dobivaju više. Tako je ova Vladina odluka maksimalno što se može postići za dobrobit svih građana - zaključio je Totgergeli.

Branka Juričev Martinčev nije htjela govoriti o aferi Tolušić jer to nije tema konferencije za medije, ali je poručila da očekuje da se što prije nađu počinitelji svih montaža i snimku koje se pokušavaju namjestiti Vladi, od afere Tolušić do afere SMS.

