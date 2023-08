Ako idete na put, pripremite se na čekanje: HAK upozorava na gužve u prometu

Pojačan promet tijekom dana očekuje se na autocestama i cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima, poručuju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravajući na moguće povremene zastoje.

Zastoji su mogući na pojedinim dionicama autocesta, posebice u zonama odmorišta, tunela i naplata. Kolone su moguće i na autocesti A1 pred naplatom Lučko te između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II u oba smjera. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je promet u oba smjera, osobito između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora.

Zbog prometne nesreće između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko jednog kilometra. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora. Povećana gustoća prometa u oba smjera je i na Krčkom mostu, a na Jadranskoj magistrali se zbog prometne nesreće u naselju Vrbica kod Dubrovnika vozi jednim trakom naizmjence.

POVEZANI ČLANCI:

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, no u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju bit će danas do 14 sati i u nedjelju od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.

>> VIDEO Pelješki most im je donio nove goste, a cijene apartmana su im 60-80 eura