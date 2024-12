Habijan: 'S ovakvom neozbiljnom i malicioznom oporbom ne znaš na čemu si, ustavni suci dobro su napravili'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je u ponedjeljak da je "neozbiljna i maliciozna oporba" odgovorna za situaciju s ustavnim sucima. - Nakon što su u srijedu na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav isti zastupnici podržali deset kandidatkinja i kandidata za Ustavni sud i nakon što je to u četvrtak usuglašeno, u petak su iz samo njima poznatog razloga opstruirali izbor i nisu htjeli o tome glasati. Doveli su u poziciju da imamo situaciju, doduše od nekoliko sati, da ne postoji institucija Ustavnog suda - izjavio je Habijan u Lepoglavi gdje je bio na svečanoj sjednici u povodu Dana grada. Zamoljen da komentira izjave predsjednika Milanovića i oporbe, koji su kritizirali Ustavni sud zbog produljenja mandata ustavnim sucima, Habijan je rekao da su SDP i oporba "još jednom pokazali da im slovo Ustava ništa ne znači".

Predsjednik Republike Zoran Milanović kritizirao je ranije danas ustavne suce koji su sami sebi produljili mandat ustvrdivši da je to "nezapamćeni udar na ustavnopravni poredak Republike Hrvatske" te je od četvorice koji su još na sudu zatražio ostavke. - Na prijedlog predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, dojučerašnji saziv Ustavnog suda sam je sebi produžio mandat. Osnove za to ne samo da nema u Ustavu, već Ustav izričito propisuje kada završavaju mandati ustavnih sudaca - naveo je Milanović. Habijan je naglasio da je Ustavni sud stup vlasti i tijelo koje brine o nadzoru ustavnosti i o temeljnim ljudskim pravima. - U konačnici, to što je Ustavni sud napravio po meni je dobro za ovu situaciju jer s ovakvom oporbom, koja je neozbiljna, maliciozna, neodgovorna ne možeš znati na čemu si. Dobro da je napravio to što je napravio i pripremio to izvješće - rekao je Habijan ističući da je to na tragu Venecijanske komisije koja govori o sličnim slučajevima te je naveo primjer Ustavnog suda u BiH koji je također u jednom razdoblju bio bez ustavnih sudaca.

Ustvrdio je da su današnje reakcije oporbe i predsjednika RH-a pokušaj da od sebe odmaknu sve ono što su napravili "kada su kršili Ustav". Predsjednika Milanovića ponovno je optužio da je u travnju, kada je najavio da će biti premijer pobijedi li SDP-a na izborima, "grubo nasrnuo na Ustav". - Sada ti isti koji su ustavnim sucima govorili da su, ako se ne varam, isluženi kućanski ili kuhinjski elementi, sada ti isti stoje u subotu 'u stavu mirno' pred tim istim ustavnim sucima koje su nagradili najbolji mogućim epitetima. Doista sramotno za oporbu, sramotno za SDP, sramotno za dotičnog - zaključio je Habijan.

