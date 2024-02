Habijan kritizirao navode da je inflacija pojela rast plaća: 'To jednostavno nije točno...'

Hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u četvrtom lanjskom tromjesečju, već 12. kvartal zaredom, i to za 4,3 posto na godišnjoj razini, dok je u cijeloj prošloj godini ojačalo 2,8 posto. Prema rastu BDP-a, Hrvatska je druga u Europskoj uniji. Rast je bio tema emisije HRT-a "Otvoreno" u kojoj je ministar Damir Habijan istaknuo kako su prognoze za sljedeće razdoblje itekako optimistične.

Saborska zastupnica Vesna Vučemilović komentirala je podatak o rastu građevinarstva više od 8 posto u zadnjem kvartalu: "To ne čudi jer je dobar dio sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u principu otišao u takve projekte, ali isto tako imamo obnovu potresom pogođenih područja". Uz to, rekla je da rast koji se temelji na osobnoj potrošnji i europskim fondovima dugoročno nije održiv, kao i da je pad robnog izvoza zabrinjavajuć.

Saborski zastupnik Branko Grčić složio se s Vučemilović da ovaj rast ne obećava dugotrajno održivi gospodarski rast, već da otkriva gomilu problema. "Prije svega u realnom, industrijskom sektoru. Investicije u Hrvatskoj u privatnom sektoru stagniraju već, ja bih rekao, zadnjih sedam-osam godina", rekao je.

Marijana Ivanov, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, rekla je da novca u gospodarstvu ima jako puno. "Potrošnja je snažna. Rekla bih da jednim dijelom još uvijek tu potrošnju fila ona oskudica potrošnje tijekom pandemije i onih prvih godina nakon pandemije", navela je pa istaknula kako se to ne odražava na sve dohodovne grupe jednako.

Habijan je rekao kako se stalno ponavlja da je inflacija pojela rast plaća: "To jednostavno nije točno. Ako pogledate kumulativni rast inflacije od 2016. do sada, to vam je nekih 28,8 posto. Rast plaća je bio oko 56 posto".

Grčić je rekao da plaće ljudi koji rade u gospodarstvu nisu rasle koliko i plaće u javnom sektoru. Habijan je istaknuo da su za vrijeme mandata SDP-ove vlade plaće rasle 24 eura, a mirovine 12 eura, na što je Grčić odgovorile da su cijene padale, odnosno da je tada bila deflacija.

