Guterres: UN ne može osigurati mir, ali čini svijet boljim mjestom

Šefovi država i vlada više od 150 zemalja počeli su se jučer okupljati u New Yorku na zasjedanju 77. Opće skupštine Ujedinjenih naroda kako bi pokušali riješiti nagomilane svjetske probleme, od klimatskih promjena do kriza izazvanih ruskom invazijom na Ukrajinu. Ili su došli, kao u slučaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da bi usput pobrojali tko drži koliko steak-house restorana u New Yorku.



- Nema steak-housea na Manhattanu koji ne drže Albanci. Dakle, 80 posto najboljih, fantastičnih steak-housea drže Albanci. Oni su uvijek utjecali i zato ste imali neke od naših najvećih protivnika iz Brooklyna i dijela Manhattana - rekao je Vučić u javljanju za televiziju Pink iz New Yorka, u dijelu intervjua u kojem je govorio o tome kako Albanci lobiraju u Americi za svoju stvar po pitanju Kosova.