Grmoja: U Mostu se ničega ne bojimo, jedino mediji vode borbu za istinu

Mostov Nikola Grmoja pozdravio je posljednju objavu mailova na portalu Index o pogodovanju izvanredne uprave Agrokora dijelu povlaštenih vjerovnika te poručio da bi volio da sve izađe i da sve bude javno. U Mostu se, dodaje, ničega ne boje, a drago mu je da bar mediji odrađuju ono što su, naglašava, trebale odraditi hrvatske institucije i Sabor.

- To je žalosno, jedino mediji vode neku borbu za istinu. Mi ćemo najvjerojatnije danas, ili drugi tjedan ako ne uspijemo danas, uputiti u proceduru zahtjev za osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o Agrokoru, da se kroz institucije odradi daj proces i da se dozna cjelukupna istina o Agrokoru. Sve kolege iz oporbe su bile za osnivanje Povjerenstva, ne vjerujem da će sad biti protiv, sad je još veći interes – kazao je Grmoja. Premijerove prozivke na račun Mosta vidi kao "prebacivanje fokusa i bacanje spinova".

- Zato smo poslali poruku premijeru da ne želimo spinove i da ćemo dignuti ruke za dokazivanje istine. Naša je odgovornost što smo u trenutku donošenja zakona bili dio vladajuće koalicije. Mi smo tražili odgovore kroz institucije, nismo mogli znati sve podatke, možda to tako ispada, nismo ih možda dobro rekonstruirali. Mi smo predložili dvoje ljudi u financijski tim, oni nisu pisali zakon. To nije bilo nešto što smo skrivali, ali činjenica je da su ti ljudi kasnije angažirani kao podizvođači. To nisu naši ljudi, to su konzultanti – tvrdi Grmoja. Nada se, dodaje, da će do nagodbe doći, ali je svjestan da ovo sve utječe na postizanje nagodbe.

- Pozicija premijera Plenkovića je jako neugodna, ali dobro je što ima potporu koalicijskih partnera. Da je nema, uz ovo što izlazi, pozicija bi mu bila još neugodnija – vjeruje Grmoja.

Uoči imenovanja novog potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića i novog ministra gospodarstva Darka Horvata, Grmoja kaže kako Plenković njihovim izborom nastoji kupiti mir u stranci.

- Novi ministar je sam rekao da se s premijerom nije čuo više od godinu dana, to pokazuje da kupuje mir u stranci i frakcijama koje postoje. Hoće li to uspjeti, vidjet ćemo – zaključuje Grmoja.