Nevrijeme poharalo unutrašnjost Hrvatske: Vjetar čupao stabla i vodove. Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Danas će biti pretežno ili djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno vrijeme. Mjestimice malo kiše ili pljusak s grmljavinom, još tijekom prijepodneva u Dalmaciji, a u drugome dijelu dana i u ostalim predjelima. U unutrašnjosti pritom lokalno mogu biti izraženiji. Ujutro mjestimice magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Sutra će biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Povremeno povećana naoblaka, mjestimice uz malo kiše ili pljuskove i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 17, a najviša između 20 i 25°C.

Snažno nevrijeme poharalo je jučer unutrašnjost Hrvatske, a najviše štete napravilo je u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je vjetar rušio električne vodove, krovove kuća te čupao i rušio stabla. Portal Neverin objavio je kako su u posljednja 24 sata zabilježili čak 107 tisuća munja u Hrvatskoj i bližoj okolici. Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je pak kako su županijski centri 112 Sisak i Zagreb zaprimili više dojava građana o posljedicama jake kiše i nevremena za zapadni dio Zagrebačke županije te područje Kutine, dok je osječki centar 112 zaprimio više dojava o padu stabala na prometnice, dojavu o padu osobe s krova zbog vjetra te nekoliko dojava o srušenim i nagnutim stupovima za prijenos električne energije te o oštećenju krovova. Nekoliko poziva zaprimili su i županijski centri 112 Bjelovar, Varaždin, Virovitica, Koprivnica, Vukovar i Čakovec.

VEZANI ČLANCI