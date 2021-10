Grlić Radman protiv Milanovićevog kandidata: Kad je bio veleposlanik, držao je Titovu sliku

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u subotu da je predsjednik Zoran Milanović suspendirao svaki razgovor o novim veleposlanicima zbog slučaja Burčul. Ministru vanjskih poslova tu je informaciju prenio predstojnik Milanovićeva ureda Orsat Miljenić.

"Nazvao me i rekao da predsjednik suspendira svaki razgovor zbog slučaja Burčul. Pitao sam da se to razdvoji, međutim nije bilo suglasnosti za to", rekao je Grlić Radman za dnevnik RTL-a.

"Slučaj Burčul" odnosi se na prijepor između Milanovića i ministra obrane Marija Banožića o umirovljenju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, brigadira Elvisa Burčula.

RTL navodi kako bi Milanović za hrvatske veleposlanike htio svoje bivše suradnike, nekadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, bivšeg ministra zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića i bivšeg veleposlanika u Francuskoj Ivu Goldsteina.

Vlada, pak, kandidira bivše ministre vanjskih poslova Davora Ivu Stiera za Vatikan, Miru Kovača za Francusku i prekaljenog diplomata Vladimira Drobnjaka za SAD.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Photo: Goran Kovačić/PIXSELL

"Milanovićevi kandidati nisu Hrvatska"

Grlić Radman kaže da je još na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku rekao Milanoviću da ne može prihvatiti njegove kandidate.

"Oni niti su diplomacija, niti su Hrvatska", kazao je Grlić Radman.

"Imate jednog kandidata koji je nezamislivo, dok je bio veleposlanik, u svojoj sobi držao bistu ili sliku Titovu i pisao je protiv prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja hrvatske države", rekao je Grlić Radman aludirajući na Ivu Goldsteina.

Naglasio je kako je u interesu vlade i ministarstva da ima profesionalnu službu vanjskih poslova, diplomaciju i hrvatske diplomate.

"Čini mi se da predsjednik Milanović želi zbrinuti bivše partijske drugare koji nisu diplomacija, nemaju kvalifikacije i ne mogu se mjeriti s kandidatima koje smo mi predložili. I Davor Ivo Stier i Miro Kovač stasali su u Ministarstvu vanjskih poslova, pokazali su se kao i dobri ministri", kaže Grlić Radman.

"Stranci nam se smiju"

Naglašava stranačka iskaznica nije kriterij, ali dodaje kako su i Stier i Kovač prethodno dokazali.

"Mogu biti kvalitetni, odlični hrvatski veleposlanici. Za druge ne znamo", dodaje.

"Ja kao ministar vanjskih poslova doista želim vidjeti pravu hrvatsku diplomaciju i protiv sam svakog političkog imenovanja", rekao je Grlić Radman, dodavši da "bivši ministar policije nije ušao u Sabor" i da ga Milanović očito želi zbrinuti.

"Ne znam koje on kvalifikacije ima da bude veleposlanik ili da Zmajlović bude u Crnoj Gori koja nam je u ovom trenutku jako važna destinacija", kazao je Grlić Radman.

Na pitanje koje je rješenje blokade, Grlić Radman nije precizno odgovorio.

"Sigurno će javnost to honorirati nastojanja hrvatske diplomacije, ministra vanjskih poslova, predsjednika vlade da se to deblokira. Nama diplomacija ulazi u sedmu, osmu godinu rotacije, želimo imati nove diplomate i ambasadore. Rotacija je nužna. To nije u redu ni prema stranim zemljama koje nam se tu zapravo smiju", zaključio je Grlić Radman.

