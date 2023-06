Grlić Radman potpisao Göttweig deklaraciju prijatelja Zapadnog Balkana

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je u petak, 23. lipnja 2023. godine, na Europa Forumu Wachau u opatiji Göttweig, na panel raspravi „EU - Enlargement: Keeping the Western Balkans on the Agenda", priopćilo je danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH. Kako stoji u priopćenju na početku, ministar je istaknuo predanost politika EU-a prema državama Zapadnog Balkana, te dodao: „Rekao bih da je ovdje ključna riječ povjerenje. Glavno pitanje je stoga kako oživjeti povjerenje u politiku proširenja - kako u EU-u tako i na Zapadnom Balkanu. Da biste imali povjerenja u proces, on mora biti vjerodostojan, tu leži i odgovornost Europske unije. Prošla godina je bila vrlo važna, jer je proces dobio određeni zamah našim odlukama o Albaniji, Sjevernoj Makedoniji te Bosni i Hercegovini. To također znači da se zemlje Zapadnog Balkana moraju usredotočiti na reforme vezane uz EU".

Ministar je naglasio kako neriješena pitanja koja proizlaze iz prošlosti još uvijek snažno utječu na situaciju u jugoistočnoj Europi, a čije je rješavanje ključno za stabilnost regije. Također, nužno je i jačanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje.

„Proširenje je godinama bilo na autopilotu, a rezultati takvog pristupa bili su vrlo razočaravajući – gotovo da nije bilo pomaka i cijeli je proces zapeo. Postalo je jasno da moramo nešto učiniti kako bismo oživjeli proces i učinili ga učinkovitijim. Sada idemo u dobrom smjeru s nekoliko važnih promjena koje uključuju: politički angažman s najviše političke razine, jasnu mapu puta s utvrđenom strategijom utemeljenom na vjerodostojnosti i vlastitoj odgovornosti, novu metodologiju, snažnu pretpristupnu pomoć i nove inicijative kada je riječ o snažnijoj suradnji i partnerstvu, ubrzanoj ili postupnoj integraciji i političkom dijalogu. Nadam se da će to učiniti proces proširenja opipljivijim za dotične zemlje i relevantnijim za njihove građane“, zaključio je ministar Grlić Radman.

VEZANI ČLANCI:

Isti izvor navodi da su na panelu su s ministrom sudjelovali ministri vanjskih poslova Austrije Alexander Schallenberg, Češke Jan Lipavsky i Slovačke Miroslav Wlachovsky, koji su potom potpisali zajedničku izjavu - Göttweig deklaraciju prijatelja zapadnog Balkana. Deklaracijom je potvrđena predanost europskoj budućnosti Zapadnog Balkana, te su ministri pozvali na ubrzavanje pristupnog procesa i jačanje suradnje EU-a i država Zapadnog Balkana poglavito u području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

U hrvatskom izaslanstvu je bio i veleposlanik RH u Austriji Daniel Glunčić

Kako je večeras izvijestila Austrijska novinska agencija APA, pod naslovom ministri vanjskih poslova zahtijevaju tempo kod ulaska Zapadnog Balkana u EU”, kako je Austrija i daljnjih šest zemalja članica EU tražili da se ulazak u EU država Zapadnog Balkana “s novim elanom napreduju i ubrzaju”. U nastavku izvještava da je austrijski ministar vanjskih poslova sa svojim kolegama iz Hrvatske, Češke, Grčke, Italije, Slovačke i Slovenije potpisao na Europa forumu u Wachau “Göttweiger izjavu”. Njome su zatražili “postupnu i ubrzanu integraciju s konkretnim koracima provedbe do 2024. i nakon toga”, ističe APA.

VEZANI ČLANCI:

“Izgubili smo 20 godina”, istakao je Schallenberg u raspravi sa svojim kolegama.

“Izgubili smo dinamiku”, napomenuo je šef austrijske diplomacije poručivši

“Proširenje je lakmus test za Europu. Ili se stabilitet može prenijeti na jugoistok Europe, Ukrajinu i Moldaviju, ili smo zakazali”. Kako u nastavku stoji u središtu je sada Ukrajina, koja se bori za preživljavanje, no unatoč tome EU bi morala također gledati i na svoje južne susjede na Zapadnom Balkanu”.

Schallenberg je svoje kolege pozvao na Europa Forum u Wachau u Donjoj Austriji u povodu obilježavanja 20. godišnjice Summita EU-a o Zapadnom Balkanu 21. lipnja 2003. u Solunu u Grčkoj.

VIDEO Zastrašujuća snimka iz Beograda: Žena pere prozore na 10. katu