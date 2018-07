Grčki ministar obrane: 'Stanovnici su ilegalnom gradnjom pogoršali požare'

Panos Kammenos, grčki ministar obrane izjavio je da su stanovnici ilegalnom gradnjom pogoršali katastrofalne požare u kojima je poginulo više od 80 ljudi.

U razgovoru za BBC rekao je kako je to "zločin iz prošlosti" jer su ljudi lošom gradnjom na obali Atene gdje je većina građevina bez dozvole zauzeli obalu protivno pravilima.

Kammenos je došao posjetiti uništena područja istočno od Atene gdje su ga dočekali bijesni pojedinci.

“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help”

Survivors of the #Greek #WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1