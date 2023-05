Grčić kritično: 'Činimo cijeli sustav oporezivanja složenijim nego što je on dosad bio'

"Plaća će svakako uslijed ovog rasterećenja rasti svima. Kada govorimo o plaćama, o obračunu plaće i rasterećenju plaće, mi smo formulirali i konceptualizirali ovaj reformski iskorak kroz tri stupa", kazao je ministar financija Marko Primorac u emisiji "Otvoreno" HRT-a nakon današnjeg predstavljanja poreznih izmjena. Vezano uz spomenuta tri stupa, ministar je nastavio: "Jedan stup je doprinosi za mirovinsko osiguranje (prvi stup), drugi stup odnosi se na povećanje osnovnog osobnog odbitka i odbitka uzdržavane članove obitelji i treći stup je spajanje prireza i poreza na dohodak".

Kritike na račun izmjena iznio je saborski zastupnik Branko Grčić (SDP) te pojasnio što se po njemu može očekivati od ova tri stupa. "U ovom dijelu u kojem se ukida prirez na porez na dohodak treba očekivati da će lokalne samouprave, u okviru ovih ponuđenih povećanih stopa poreza na dohodak, napraviti kompenzaciju. To znači da definitivno ne treba očekivati da će po tom osnovu uopće plaće rasti", rekao je.

"Druga stvar je ova priča oko osobnih odbitaka gdje je pomak minimalan, dakle tu se svega 30-40 eura povećava osnovica osobnog odbitka i ne treba očekivati isto tako veliko povećanje plaća. Kao što smo čuli, tek nekakva jednoznamenkasta povećanje plaće, čini mi se u prosjeku 7 eura. Raspon je opet vrlo vrlo uzak i jednostavno znači nedovoljno povećanje plaća", dodao je pa naglasio: "I ono treće, gdje se u startu možda čak i složio s ovim što ministar govori da je to možda bio jedini način da se najmanje plaće u državi ipak nešto korigiraju. Međutim, ne bih se složio s metodom. Mi se sad odričemo zapravo jednog dijela uplata doprinosa, koje su bile vezane za ime i prezimena, i država na sebe preuzima te uplate. Kad gledate naš mirovinski sustav, on je poprilično razoren u ovom trenutku. Mirovine su izuzetno male, svako diranje u sustav dodatno stvara određene nestabilnosti i niti ovo neće puno pomoći. Osim toga, činimo cijeli sustav oporezivanja složenijim nego što je on dosad bio. A efekt je negdje u prosjeku povećanja tih najmanjih plaća na koje se sada ne plaća porez na dohodak niti prirez, nekih 17 eura. Znači, u rasponu od 1 do 40 eura. Prosjek je 17 eura, vi ste to pokazali na prezentaciji, ali od 1 do 40 eura je po onoj skali koju ste pokazali. Ni tu nema nekog velikog pomaka".

Saborski zastupnik Damir Bakić (Možemo!) rekao je kako su porez na dohodak i prirez prihodi lokalne samouprave, dakle prihodi gradova.

"Gradovi ovim potezom ostaju bez prihoda po dvije osnove. Prvo, uklanjanjem prireza i drugo, smanjenjem ukupne mase oporezivog dohotka, jer se naravno povećava osobni odbitak. Kad govorimo samo o uklanjanju prireza na godišnjoj razini, to za grad Zagreb znači oko 130 milijuna eura. Kad govorimo o smanjenju ukupne mase, dakle porezne osnovice na koju se porez plaća, naravno ovaj čas je vrlo teško dati preciznu kalkulaciju, jer su potrebni precizni podaci, ali po našim procjenama radi se od 40-50 milijuna eura. Jedno s drugim je apsurdno veliki novac, ali bit će najbolje da kažemo ovako: jedno i drugo za grad Zagreb znači jedan i pol mjeseca redovitih gradskih prihoda. Dakle, ovim potezima grad Zagreb bi, ne učini li ništa, ostao bez jednog i pol mjesečnog redovitog prihoda", objasnio je.

