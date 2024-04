Grbin: 'Sramota! Šeparović misli da vlast pripada njemu'

Ovo priopćenje Ustavnog suda neka objese mačku o rep. Ako jednu osobu podrži 76 osoba koji su ušli u Sabor, onda bih volio vidjeti taj Ustavni sud koji će odlučivati tko može, a tko ne može voditi Vladu. Volio bih vidjeti Ustavni sud da to poništi i volio bih vidjeti koje bi bilo objašnjenje. Tim je riječima lider SDP-a Peđa Grbin komentirao današnje priopćenje Ustavnog suda prema kojemu predsjednik države Zoran Milanović ne može biti ni mandatar ni predsjednik Vlade čak i ukoliko podnese ostavku na mjesto predsjednika, a što je i najavljivao.

Priopćenje je izazvalo zgražanje dobrog dijela političke scene, a iz Grbinove izjave jasno je kako SDP, bude li u prilici uopće sastavljati vladu i bude li ta većina htjela Milanovića za premijera, nema niti najmanju namjeru držati se priopćenja Ustavnog suda jer ne vidi gdje je to Šeparović u Ustavu uopće našao uporište za takvu jednu odluku. Pa mu je preporučio (Šeparoviću) da pročita Ustav RH jer ima, kazao je, osjećaj da on za to nije čuo i da misli da vlast ne proizlazi iz naroda nego da "Šeparović misli da pripada njemu".

– Koliko god smo sramotno priopćenje Ustavnog suda od prije mjesec dana poštivali, sad mi je žao. Ovo je sramota, ovo je sramota i za riječ državni udar. Popišali su se na sve nas i na odluku građana, bez obzira za koga su glasali. Jer oni to mogu – kazao je Grbin koji zbog današnjeg postupka vjeruje i kako bi Ustavni sud, da su rezultati izbora bili drugačiji, bio spreman čak i poništiti izbore. Kritizirao je Ustavni sud što se nije imao hrabrosti izjasniti prije izbora što su od njih i tražili nego su se, kazao je, odlučili na prevaru svakog građanina i građanke Hrvatske.

– Sazovite novu sjednicu i objavite ono što ste i htjeli reći: 'Jedini premijer koji može biti je Andrej Plenković', a svaku odluku suprotnu tome ćete poništiti. Ali ja im poručujem - neće proći. Povijesna je nužnost da bagru i bandu spriječimo da to rade ubuduće. Svatko tko legne s HDZ-om nakon ovoga mora biti svjestan da ih čeka ista sudbina i odluka Ustavnog suda kao što su je danas donijeli – kazao je Grbin. Potez Ustavnog suda iskoristio je i kao alibi za Milanovićevo nedavanje ostavke te se pitao što bi u HDZ-u radili da je Milanović dao ostavku, odnosno da su "dobili i mjesto predsjednika države" i da imaju, kako je kazao, neograničen nadzor nad tajnom službnom i vojskom.

Stava je i kako su ustavni suci rekli i kako su, istekne li im mandat, sami spremni produžiti ga ukoliko ne bude Sabora, koliko god treba i da, ako nekome do sada nije bilo jasno za što je HDZ spreman, da mu sada mora biti. Andreja Plenkovića je nazvao patuljastim diktatorom te poručio kako odluka Ustavnog suda ide u smjeru diktature. Za Grbina je Plenković u panici jer je shvatio da je izgubio tlo pod nogama s obzirom na to da je dvije trećine građana glasalo za promjene te je opet pozvao oporbu da zaustave HDZ i njihovo zauzimanje institucija.

– Puno je toga što se može napraviti u godinu dana, od smjene Turudića do promjene izbornog zakona – kazao je Grbin i dodao kako oporba ima povijesnu priliku, ali da mora biti dosljedna onome što je govorila prije izbora.

– Dva su koraka. Prvi je konstituiranje Sabora što je moguće prije kako bi se ograničila vlast HDZ-a, a drugi dogovor u bilo kojem formatu oko toga kako ćemo formirati vladu – kazao je Grbin.

Iako o pregovorima s potencijalnim partnerima Grbin nije želio govoriti niti otkrivati detalje, i prije priopćenja Ustavnog suda u javnosti je odjeknula nova ideja koju je iznio SDP-ov koalicijski partner Ivica Puljak. Pozvao je sve stranke oporbe da sjednu za stol i da se dogovore o novoj vladajućoj većini, maksimalno na godinu dana i da svatko predloži pet ključnih promjena koje treba napraviti i o kojima se svi mogu dogovoriti.

– Mislim da je najbolje rješenje široka anti-HDZ vlada koja će provesti najhitnije reforme i onda raspisati nove izbore. Sada je vrijeme da se svi okupimo oko takve ideje – poručio je Puljak koji je odmah i nabrojao pet svojih prioriteta: smjena Turudića, ukidanje Lex AP-a, donošenje novog izbornog zakona po prijedlogu struke, izbor nove, neovisne osobe na čelu HRT-a, Porezne uprave, Državne inspekcije i Carinske uprave kao i revizuju poslovanja i nove uprave najvećih državnih tvrtki. Neslužbeno su u vrhu SDP-a poručili da su spremni i o ovoj temi razgovarati.

Svoju ideju izložila je danas i Sandra Benčić iz Možemo. U toj stranci pozivaju sve iz oporbe da podrže SDP-ovu manjinsku vladu iz parlamenta. Ponovila je da oni u vladi u kojoj je desnica ne namjeravaju sudjelovati niti dizati ruke za vladu u kojoj je desnica.

Zanimljivo je da se Ustavni sud na ovakav potez odlučio u trenutku kada pregovori o novoj većini i vladi još formalno i nisu počeli, budući da izbori još nisu do kraja provedeni. Njihovi rezultat Ustavni će sud proglasiti tek nakon što se u nedjelju provedu ponovljeni izbori na dva biračka mjesta na kojima su uočene nepravilnosti. Tek po proglašenju konačnih rezultata, počinju teći rokovi konstituiranja Sabora, zasjedanje kojega se po Ustavu mora održati najkasnije 20 dana po provedenim izborima. Vremena, dakle, ima napretek, a za to vrijeme stranke međusobno komuniciraju u pokušaju da okupe većinu.

A u tim pregovorima veliku rezultatsku prednost ima HDZ. Problem je, međutim, što broj osvojenih zastupničkih mandata ovoj stranci ne daje onako komotnu poziciju kakvu je imala prije četiri godine, kada je uz pomoć osam zastupnika nacionalnih manjina i nekoliko manjih liberalnih stranaka složila saborsku većinu od minimalnih 76 ruku, koja se kasnije nadopunjavala pojedincima iz oporbenih redova. Ovoga puta HDZ je, sva je prilika, osuđen na koaliciju s Domovinskim pokretom, koji mu je sa svojih 14 osvojenih mandata jedini logičan partner u trenutku kada se većina drugih stranaka kune da neće s HDZ-om.

A kako odnosi između Plenkovića i DP-a, nakon vrlo grubih poruka koje su razmjenjivali posljednjih godina, nisu najsjajniji, pitanje je koliko bi konstruktivni bili pregovori koje bi vodili Plenković i Penava. Sve je zato upućivalo na to da će se šef HDZ-a osloniti na Ivana Anušića, potpredsjednika HDZ-a koji je usprkos svemu čitavo vrijeme održao dobar odnos s ljudima iz DP-a.

U HDZ-u se, međutim, neslužbeno može čuti kako je za pregovore s njihove strane zadužen Plenkovićev zamjenik Tomo Medved, koji je, kažu naši izvori, na "linku" s potredsjednikokm DP-a Mariom Radićem. Dio HDZ-ovaca iz toga je iščitao da Plenković zaobilazeći Penavu zapravo pokušava razbiti DP-ove zastupnike, kako bi uz pomoć dijela njih sastavio Vladu u kojoj bi opet bili i manjinski zastupnici. Ova nagađanja, međutim, treba uzeti s rezervom, jer nam je Penava jučer rekao kako kontakata s HDZ-ove strane ima, ali nije htio ništa dodatno komentirati, upućujući nas da se za izjave obratimo upravo Radiću. A to govori kako je DP još uvijek kompaktan i kako nema govora da bi Radić u ovom času šurovao s HDZ-om iza Penavinih leđa.

Radić nam je kazao kako nema nikakve žurbe što se tiče odluke o tome s kim će DP koalirati i pod kojm uvjetima. Stranka, kaže, sada razgovara unutar radnih grupa kako bi složila pregovarački okvir, a kako će na kraju izgledati DP-ovi uvjeti za koaliciju i s kim će na kraju u Vladu, odlučit će Predsjedništvo. Podsjetimo, DP je ranije kao uvjet za formiranje nove parlamentarne većine i Vlade istaknuo da to bude vlada bez SDSS-a, kao i izlazak Hrvatske iz Istanbulske konvencije, a hoće li na tome do kraja ustrajati, ostaje za vidjeti.

