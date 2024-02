Plenković o prosvjedu oporbe: 'Riječ je o političkom skupu radikalne ljevice'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon završetka sjednice šireg predsjedništva HDZ-a. "Hrvatska bilježi jedan od najbržih oporavaka u protekle četiri godine. Izašli smo sa snažnim mjerama koje su zaštitile čovjeka i gospodarstvo, Vlada je snažno reagirala, ograničavali smo proizvode, pomagali... Uz krizno upravljanje, omogućili smo rast plaća", naveo je Plenković.

"Analizirali smo današnja zbivanja vezana uz izdavanje trezorskih zapisa. Izlazimo s ponudom za upis na dva roka, na tri mjeseca i godinu dana. Već je uplaćeno 70 milijuna eura. Interes je iskazan već 320 milijuna eura. To govori kakvo je povjerenje u državne financije", istaknuo je.

Osvrnuo se i na prosvjed održan u subotu u Zagrebu. "Riječ je o političkom skupu radikalne ljevice", kazao je.

"Zašto smatram da su organizatori proruski orijentirani? Prisjetite se glasovanja o sudjelovanju Hrvatske u misiji pomoći Ukrajini u Saboru", istaknuo je pa dodao: "Nisu bili u stanju dignuti ruku niti za obuku. Tih 54 su ovi koji su pozvali ljude na prosvjed".

"Oni su krajnja ljevica, radikalna ljevica, ljudi koji su bili protiv vojne pomoći Ukrajini, a time de facto za Rusiju, rekli su da je Zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon. Radikalno se ne slažemo s njima", nastavio je.

"Mi živimo u demokraciji, nemamo problem da svatko izražava svoje mišljenje. Imamo protiv primitivizma, vulgarnosti, isključivosti, prijetnji zabranama... Mi s druge strane imamo toliko postignuća da će ova izborna utakmica biti utakmica između istine i laži. Primjećuje se da više ne žele čuti naše argumente", kaže Plenković te dodaje:

"Kada je Europa bila uzdrmana 2020., u Hrvatskoj nije bilo prosvjeda. Zašto? Jer je naša Vlada donijela odluke o jeftinijoj struji, plinu, benzinu, imala pakete pomoći, osigurala da država funkcionira..."

Na pitanje bi li ujedinjena ljevica mogla predstavljati konkurenciju, Plenković je odgovorio: "Mi smo ozbiljna najveća stranka, ozbiljna Vlada koja rješava probleme. Imamo svoj program, svoju viziju, birače koji nam vjeruju. Ja razumijem da njima nije lako pa moraju izmisliti krizu".

Osvrnuo se i na prozivke predsjednika Zorana Milanovića vezane uz objavu datuma izbora: "On je nebitan u tom smislu, trebao bi se držati svojih ustavnih ovlasti. On je predvodnik cijele ove ekipe. Imamo njega koji je iskoračio iz svojih ovlasti. Kad mu nešto ne paše, udara na USKOK, DORH, sudove... Sjetite se dijaloga prije nego što je postao predsjednik. Bilo je ispada, ali to nije bila glavna tema".

