Oporba: I mi smo od petka čekali objavu plana rasprava za ovaj tjedan. Bilo nam je čudno zašto ga nema

Kako bi sami zastupnici, ali i javnost te mediji znali o čemu će se sve u parlamentu raspravljati idućeg tjedna, do sada je bila dobra praksa što se tjedni plan saborskih rasprava, odnosno dnevni red za idući tjedan, objavljivao posljednjeg dana prethodnog tjedna, u petak poslijepodne. I to je u ovom sazivu Sabora postala već uvriježena tradicija. No onda se dogodilo da se objava plana rasprava za ovaj tjedan morala čekati sve do danas jer objave nije bilo ni u petak, ni u subotu, ni jučer, u nedjelju. Tek jutros oko 9.30 osvanuo je na stranicama Sabora plan ovotjednih rasprava.

Iz njega se vidi da razloga za kršenje ustaljene dobre prakse baš i nije bilo jer su na dnevnom redu rasprave o izvješćima, zakonskim izmjenama i dopunama te razrješenjima i imenovanjima oko kojih se ne očekuju neke posebno zapaljive rasprave. Ipak, među tih osam rasprava nalazi se i jedna koja bi mogla ukazivati na to zašto se sve do danas čekalo na objavu dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o raspuštanju Sabora. Naime, taj prijedlog je još 13. prosinca prošle godine predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću uputio klub zastupnika SDP-a, i to zbog afere Mreža. No nakon izbora Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i svih informacija i saznanja koja su uslijedila nakon toga oporba je prije tri dana, u petak, u proceduru uputila više od 30 zastupničkih potpisa kako bi "pogurala" tu inicijativu za raspravom o raspuštanju Sabora, što znači da se ta rasprava mora održati u roku sedam dana.

K tome, u subotu se dogodio i prosvjed koji je na Markovu trgu organizirala lijevo-liberalna oporba. Mogu li se upravo u te dvije činjenice tražiti razlozi zašto je objava plana saborskih rasprava kasnila te se čekala dulje nego inače? Pogotovo kad se uoči i to da je na kraju rasprava o oporbenom prijedlogu za raspuštanjem Sabora - što je samo po sebi ozbiljna tema o kojoj će se raspravljati uz iznošenje mnoštva argumenata i protuargumenata te će atmosfera između oporbe i vladajućih u sabornici sigurno biti prilično usijana - stavljena u srijedu, ali kao posljednja. To znači da će se o tome početi govoriti tek u poslijepodnevnim, a kraj bi se mogao dočekati u sitnim noćnim satima, baš u vrijeme kada više nema izravnog televizijskog prijenosa. Pitali smo stoga oporbene saborske zastupnike - je li i njima bilo čudno što se s objavom plana ovotjednih rasprava čekalo tako dugo te što bi tome mogao biti uzrok.

Mrak Taritaš: Vladajući su čekali da vide kako će proći subotnji prosvjed

- Posve sam sigurna da su vladajući čekali da vide kako će proći subotnji prosvjed. Očito su imali problem s tim kad staviti raspravu o raspuštanju Sabora jer je dosad bila praksa da se u petak poslijepodne objavi raspored rasprava za idući tjedan. Zato smo se i mi sad cijeli vikend pitali zašto rasporeda za ovaj tjedan još uvijek nema. Danas ujutro to nam je već bilo i čudno. No to pokazuje kako su vladajući ozbiljno načeti. Očito su kalkulirali i na kraju su raspravu o raspuštanju Sabora stavili u srijedu popodne jer žele da ona počne nakon što se prekine izravni prijenos HTV-a. Ali ni to im neće pomoći. Mi ćemo se truditi da to bude ozbiljna rasprava u kojoj ćemo iznijeti sve argumente pa makar sve to skupa trajalo i do pet sati ujutro - kazala nam je Sandra Benčić iz Možemo!.

Anka Mrak Taritaš iz Glasa najprije reče kako ne postoje nikakvi poslovnički uvjeti koji propisuju kada raspored saborskih rasprava treba biti objavljen.

-Tek se u ovom i prošlom sazivu Sabora uvriježila praksa da se tjedan dana prije zna što je na redu idućeg tjedna. Uspostavio se običaj da to bude u petak, uoči tog tjedna. I to je bilo dobro. Jer prije su se rasporedi objavljivali dan za danom pa u srijedu do nekoga doba još niste znali o čemu će se raspravljati sutra, u četvrtak. O rasporedu rasprava odlučuje predsjednik Sabora. On se o tome ni s kim ne mora konzultirati. Jedini poslovnički uvjet koji postoji jest da ako se za neki prijedlog teme skupi najmanje 30 zastupničkih potpisa ta se tema onda na dnevni red mora staviti u roku osam dana. E sad, to što raspored rasprava za ovaj tjedan nije bio objavljen sve do jutros nije nešto zbog čega će svijet propasti i nema nijednog razloga da se za to prozove predsjednika Sabora, ali to ipak ukazuje da je vladajućima trebalo vremena, da su se nešto dogovarali, da nisu znali kad da raspravu o raspuštanju Sabora stave na dnevni red. Zaista možemo sumnjati da su malo kalkulirali, razmišljali i vagali. U to sam sigurna, oko toga nemam nikakve dileme jer smo mi najavili da ćemo zastupničke potpise predati u petak. Znači, to su znali. No htjeli su vidjeti kakav će biti prosvjed u subotu. I mislim da ih je to što su vidjeli izulo iz cipela - kazala nam je Anka Mrak Taritaš dodajući da su u oporbi već unaprijed znali da će vladajući početak rasprave o raspuštanju Sabora staviti u poslijepodnevne sate.

Grbin: Razlog je strah

Na njene se riječi nadovezao i Peđa Grbin iz SDP-a kazavši kako je uvriježena praksa vladajućih da se oporbeni prijedlozi stavljaju na dnevni red u kasnim noćnim satima.

- I tu nema ništa novoga. Mi u oporbi na to smo već naviknuli. No vladajućima se ni ta taktika ne pokazuje baš uspješnom jer mediji unatoč tim njihovim kalkulacijama poprate sve važne teme. A zašto su sad čekali s objavom rasporeda rasprava za ovaj tjedan nameće se sam po sebi - iz straha. Tome je kumovao i subotnji prosvjed. Čekali su da vide kako će taj prosvjed proći - iznio je Grbin svoj stav.

Nema velikih razlika ni u razmišljanju Marijana Pavličeka iz Hrvatskih suverenista.

VIDEO More ljudi preplavilo Gornji grad: Pogledajte snimke drona s velikog prosvjeda

- I mi smo od petka čekali da se objavi plan rasprava za ovaj tjedan. I bilo nam je čudno zašto ga nema. To je prilično neodgovorno prema zastupnicima, pogotovo onima koji redovito dolaze i sudjeluju u raspravama jer im za kvalitetnu pripremu ipak treba nekoliko dana. No očito je i ovo kašnjenje i odugovlačenje s objavom dnevnog reda pokazatelj da su izbori blizu pa su vladajući prilično spori u donošenju nekih odluka, posebno kada je točka dnevnog reda raspuštanje Sabora. Sigurno su kalkulirali oko toga. Ta je točka sigurno bila okidač za to otezanje s objavom plana rasprava. To se može vidjeti i po tome što u petak neće biti uobičajenog i redovnog glasanja - objasnio je Pavliček.

A kako raspored rasprava određuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković to smo i njemu uputili upit - zašto se od petka čekala objava tog plana za ovaj tjedan, da bi ona osvanula tek jutros. No, do dogovorenog roka njegov nam odgovor nije stigao, kao ni onaj koji smo poslali saborskoj Službi za medije.