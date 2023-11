'Granični dug koji je ostao prema Agrokorovim vjerovnicima ovakvom transakcijom bit će zatvoren'

Ekonomski stručnjak prof.dr.sc. Mladen Vedriš kao ključno pitanje također ističe trenutnu poziciju kompanije s ruskim dioničarem.

- Otežava to pristup financijskom tržištu, a to znači da se dug prema američkom fondu nije uspio u proteklom razdoblju refinancirati jet nitko od ozbiljnih financijskih institucija ne želi ulagati u tvrtku koja ima takvu strukturu vlasništva. Američki fond je produžio tu opciju na 12 mjeseci, no cijena je tog kapitala, odnosno kamata i naknada, enormno visoko, oko 19 posto. Riječ o, ugrubo, milijardu dolara i vrlo je teško s tim financijskim teretom, i ograničenjima generalno, financijski poslovati. Na prvom mjestu, stoga, vidim transparentniju strukturu vlasništva koja omogućuje bolje financijsko pozicionirajnje Fortenove na tržištu, što je neophodno – ističe Vedriš.

A nepohodno je, objašnjava, iz dva razloga - jedan je izuzetno visok trošak, a drugo je konkurentnost.

- Dalje, radi se o rezervaciji određenog financijskog iznosa prema procjeni neovisnog regulatora, što znači da to izbjegava sutrašnje potencijalno veće sporove kad prođu sankcije s vlasnikom tog dijela portfelja. Prije bismo to mogli nazvati ne eksproprijacijom, nego izvlaštenjem. Izvlaštenje je kada postoji javni interes, ali onome koga ste izvlastili morate osigurati pravičnu naknadu. Ovdje se to, jasno, vremenski pomiče imajući u vidu trajanje sankcija - dodaje on.

Isto je tako važno, nastavlja, što će granični dug koji je ostao prema vjerovnicima Agrokora, oko 80 milijuna eura, najavljenom transakcijom biti zatvoren, "a to utječe na likvidnost, dok će oni koji su ih otpisali imati izvanredne prihode".

- Usto, razgovor oko restrukturiranja Fortenove, po pojedinim cjelinama ili djelatnostima, vodit će se u smirenijoj atmosferi. Po svemu tome, čini se da je ta operacija dobra i za tvrtku i za nacionalnu ekonomiju - kaže Vedriš.