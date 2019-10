Gradonačelnik Bandić oteo ime redatelju 'Milanu Bandiću'

Danas sam opet Dario Juričan iako želim biti predsjednički kandidat Milan Bandić i sada ću vam objasniti kako gradonačelnik Milan Bandić uz pomoć svoje ekipe mijenja moje ima isto kao što je nekad Franjo Tuđman mijenjao ime Dinama. I sada svako jutro kada dođem u banku ili na granicu moram misliti tko sam i koje ću dokumente pokazati. Naime, gradonačelnik Bandić pravnim trikom dobio je status pravne osobe, a ja sam opet vraćen na početak, na nulu - kazao je na jutrošnjoj konferenciji za medije redatelj Dario Juričan koji od 9. listopada ne može više koristiti ime Milan Bandić jer je Ministarstvo uprave temeljem nepravomoćno utvrđenih činjenica donijelo rješenje kojim je osporilo sva prijašnja rješenja osim rješenja kojim se gradonačelniku Milanu Bandiću priznaje svojstvo stranke u obnovljenom postupku, jer je tjedan dana prije gradonačelnik Milan Bandić osobno podnio zahtjev da mu se prizna to pravo.

Ukratko, Juričan tvrdi da je gradonačelnik Bandić, zajedno s pomoćnicom pročelnika Gradskog ureda za upravu Ajsom Ettinger, zloupotrijebio ovlasti i procesno pravo pa ih je oboje zbog tih smicalica prijavio USKOK-u.

- U dosadašnjoj praksi ovakav se slučaj nikada nije dogodio. Nisam doživjela da Gradski ured za opću upravu u roku manjem od 24 sata, od kada je Dario Juričan najavio film “Kumek”, poništava pravomoćno rješenje tog istog Gradskog ureda, odbija zahtjev za promjenom imena i protivno ustavnim jamstvima utvrđuje da žalba protiv tog rješenja ne odgađa njegovo izvrđenje. Gradonačelnik Bandić, naime, 2. listopada osobno podnosi prijedlog za obnovu postupka, a kad to čini nije mu još uvijek priznato svojstvo stranke u postupku i nije legitimiran za podnošenje prijedloga. Ali pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za upravu Asja Ettinger isti dan donosi rješenje kojim priznaje Milanu Bandiću svojstvo stranke i obavještava Ministarstvo uprave da je gradonačelniku Bandiću priznato svojstvo stranke u postupku, iako Dario Juričan ima 15 dana rok za žalbu i iako Milanu Bandiću nije pravomoćno priznato svojstvo stranke. I Ministarsrvo upravo temeljem nepravomoćno utvrđenih činjenica donosi rješenje kojim osporava sva rješenja osim rješnja kojim se gradonačelniku Milanu Bandiću priznaje svojstvo stranke u tom obnovljenom postupku u kojem podnositelj Dario Juričan nikada nije primio nikakav zahtjev ili rješenje, bilo kakvu obavijest na koju bi se mogao očitovati, već se Milanu Bandiću dopušta sve što traži bez da se druga strana o tome očituje. Nisam doživjela da gradsko tijelo, koje odgovara izravno Milanu Bandiću, išta rješi u samo jedan dan, a sad se upravo to dogodilo - kazala je odvjetnica Ljiljana Maravić Pirš koju je Juričan predstavio kao šeficu svog izbornog stožera.

Zbog svega navedenog Juričan je protiv gradonačelnika Bandića i, kako je rekao, njegovih žetončića, podnio prijavu USKOK-u, najavivši da će se protiv njih boriti svim pravnim sredstvima.

- Cijeli ovaj pravni trik napravljen je da nas se uspori i da se na dan predaje kandidature za predsjednika republike ne mogu kandidirati kao Milan Bandić. I samo da podsjetim, u vrijeme kada je Milan Bandić javno govorio da mu se “fućka” i da ništa neće poduzeti protiv mene - jer sam promijenio ime, nazvao se kao on i najavio predsjedničku kampanju - nazivajući me i “pikzibnerom”, on je već bio upregnuo Gradsku upravu da čini sve ovo što smo naveli. A ovu smo konferenciju za medije simbolično održali upravo danas jer se danas navršava točno pet godina otkad je gradonačelnik Milan Bandić uhapšen u aferi Agram. Stoga ćemo Vladi uputiti prijedlog da 19. listopad proglasi spomendanom mita i korupcije i da se uvede nagrada ‘Zlatna mahuna’ jer je Bandić na dan uhićenja sadio mahune - najavio je Dario Juričan još jednom uputivši poziv Bandiću na javno izborno sučeljavanje podsjetivši pritom i na to da se protiv gradonačelnika Milana Bandića i njegove ekipe vodi 11 postupaka, u kojima ima oko 60 optuženih.

Ostajući vjeran svom stilu, Juričan je najavio da će, nakon što on pobijedi na izborima i postane predsjednik Hrvatske, sve će te optužnice protiv Bandića i njegove ekipe biti maknute i 'svi će ti ljudi opet biti sretni'.

