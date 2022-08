Gradonačelnica Chicaga ogorčena reklamom: Potamnili joj kožu pa montirali snimke pucnjava

Gradonačelnica Chicaga Lori Lightfoot prozvala je konzervativni odbor za korištenje rasističkih elemenata u novoj reklami u kojoj joj koža izgleda tamnije, a koja je korištena kao napad na guvernera Illinoisa J. B. Pritzkera.

- Ovo će biti ljeto radosti u Chicagu - govori Lightfoot na početku reklame, a potom slijede zvukovi pucnjeva i vriske. Na ekranu se pojavljuje i natpis: "Nasilje dolazi u predgrađa". Isječak Lightfoot je iz govora koji je održala u City Clubu Chicaga u travnju. Boja njezine kože u oglasu je znatno tamnija u usporedbi s izvornim videom.

