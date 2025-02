Grad tamburaša i bajki ima najveću tamburu, idealna je za diva Regoča

Jeste li znali da se najveća tambura na svijetu nalazi u Slavonskom Brodu? Radi se zapravo o modelu bisernice koji se nalazi u ambijentalnoj dvorani lani otvorenog interpretacijskog centra Kuća tambure – Slavonska notna bajka. Napravljena je samo za potrebe te nove kulturno-turističke destinacije. S obzirom na to da je Brod poznat kao grad bajki Ivane Brlić-Mažuranić, netko je u šali primijetio kako bi na tom glazbalu, da je u funkciji, svirati mogao jedino div Regoč.

Ukras stalnog postava

Tambura je duga šest metara i najveća je atrakcija cijelog postava, a okružena je projekcijama prekrasnih slavonskih pejsaža u izmjeni godišnjih doba. Dakle, posjetitelji ovisno o godišnjem dobu u kojem se zateknu u postavu Kuće tambure mogu vidjeti izmjenu zime, proljeća, ljeta i jeseni. Sve je protkano zvukovima Vinske simfonije "Enjingi" poznatog skladatelja Davora Bobića, prve simfonije posvećene vinu i prve simfonije napisane za tamburašku filharmoniju, uz dodatak udaraljki i puhačkih instrumenata. Kao i sve druge, najveća svjetska tambura napravljena je od drveta, a izradio ju je domaći slavonski majstor Gvozden Blekić.

– Model izgleda kao predimenzionirana bisernica. U svemu podsjeća na stvarnu, samo je daleko većih dimenzija. Ima jednak broj žica, jednake proporcije i vizualno se ni po čemu ne razlikuje od prave tambure, samo što je daleko veća i ne proizvodi zvuk. Ona je atrakcija i ukras našeg postava – kaže Ira Panthy, kustosica Kuće tambure.

Zanimljivo je da je model najveće tamburice na svijetu kopija one najmanje – bisernice. No bisernica je zapravo tambura koja prosječnom poznavatelju tamburaške glazbe prva padne na pamet kad se govori o ovom instrumentu. Ima četiri žice, s tim da je prva dvostruka, a tonovi su joj visoki, slični onima koje daju mandolina ili balalajka. Stoga u većini orkestara i bendova bisernice preuzimaju prvi, tj. najviši glas i zadužene su za sviranje melodije. Iako ne proizvodi tonove, najveća bisernica na vrhu glave također ima vijke za ugađanje žica. Jedina je razlika što njezine žice nisu napete nego samo postavljene, kako bi vizualno izgledala kao prava. Nalazi se u trećoj dvorani stalnog postava Kuće tambure. Upravo je to mjesto koje redovito izaziva najveće reakcije posjetitelja. – Svi su oduševljeni kada je vide, posebno djeca. Mnogi je žele dodirnuti i fotografirati se s njom. Ljudi najviše pitanja postavljaju upravo o njoj – objašnjava Ira.

Kuća tambure svojim postavom pokriva sve vrste tambura i sve najpoznatije sustave, od onih najstarijih, Farkaševa i Jankovićeva, do suvremenih G i A-sustava ugađanja. U svakoj od vitrina nalaze se instrumenti kompletnog tamburaškog orkestra, od najmanje bisernice preko brača i bugarije do berde. – Često se ljudi iznenade kada vide da i stojeće čelo također pripada tamburaškom orkestru, iako nije obavezno i ne tako često – ističe Romana Tekić, ravnateljica brodske Galerije umjetnina.

Jedinstvena u svijetu

Osim instrumenata, u kući je prikazan povijesni razvoj tambure i tamburaške glazbe kroz lentu s najbitnijim događajima. Ondje ćete pronaći doista sve, od prvog zapisa o tamburi preko osnivanja prvih tamburaških društava do informacija o vremenu kada je tambura uvedena na visoka učilišta i prikaza najistaknutijih orkestara. Tu je i priča o tamburi kao dijelu tradicijske kulture, s elementima narodne nošnje i prikazom narodnih običaja uz koje je obvezno išlo muziciranje na tamburi.

– Kuća tambure donosi zaokruženu priču o tamburi koja je naš nacionalni instrument. Međutim, ne vežemo je isključivo uz tradiciju, nego smo je postavom nastojali prikazati kao dio umjetničke glazbe i u puno širem kontekstu nego što je ljudi možda na prvi pogled doživljavaju – napominje ravnateljica.

Svi se slažu da je Slavonski Brod idealno mjesto da baš u njemu bude izložena najveća tambura na svijetu. Riječ je o gradu koji je uvijek bio u vrhu tamburaštva, s najviše malih tamburaških sastava u Hrvatskoj, i koji je još u 19. stoljeću imao svoj tamburaški orkestar. – Nemamo službenu potvrdu, ali vjerujem da je naša tambura najveća. Mislim da također ne postoji nijedna druga kuća tambure u svijetu, tako da imamo najveću tamburu u jedinoj kući tambure u gradu tamburaša – zaključila je Romana Tekić.

