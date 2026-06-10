Bivšoj šefici austrijske diplomacije Ursuli Plassnik uručeno odličje 'Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom'

Sukladno odluci iz vremena bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, uručio je u utorak u kulturno i povijesno najznačajnijem samostanu Augustinskih kanonika u Klosterneuburgu, nadomak Beča, visoko hrvatsko državno odličje „Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom”, bivšoj austrijskoj ministrici za europske i međunarodne odnose, iz redova Narodne stranke (ÖVP) - dr. Ursuli Plassnik.

Odlikovanje je dr. Plassnik dodijeljeno za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske, te za unapređenje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Austrije. Ali, i za njene osobite zasluge u snažnoj potpori Republike Hrvatske na njenom putu u članstvo Europske unije.

U prigodnom obraćanju veleposlanik Glunčić naglasio je kako je bilateralna suradnja između dviju zemalja tradicionalno na visokoj razini, te je iskoristio priliku zahvaliti se dr. Plassnik, kao prijateljici RH, na neprocjenjivoj potpori koju je pružala Hrvatskoj kada joj je bila najpotrebnija, pri ulasku naše zemlje u Europsku uniju.

“Hvala za vaše razumijevanje za Hrvatsku. Hvala za potporu u važnom trenutku naše mlade povijesti. Hvala za vaš doprinos produbljivanju prijateljstva između Republike Hrvatske i Republike Austrije. Vaše djelovanje, vaše zalaganje za europske vrijednosti i vaša povezanost s Hrvatskom ostavile su trajne tragove, koje naša zemlja cijeni s poštovanjem i dubokom zahvalnošću”, istakao je hrvatski veleposlanik, još jednom se zahvalivši dr. Plassnik na svemu što je napravila za Hrvatsku.

Laudacio je držao bivši austrijski ministar vanjskih poslova i savezni kancelar Republike Austrije, narodnjak (ÖVP) Wolfgang Schüssel. Dr. Plasnik je od 2004. do 2008. godine bila ministrica europskih i međunarodnih odnosa u austrijskoj Vladi Schüssel II.,te potom kratko i u Vladi socijaldemokrata Alfreda Gusenbauera,kada je na vlasti bila velika koalicija Gusenbauerovih socijaldemokrata (SPÖ) i narodnjaka (ÖVP) Wilhelma Molterera, kojem je Schüssel predao vodstvo stranke.

U laudaciju dr. Schüssel se je prvo osvrnuo na uske povijesne, kulturne i turističke veze Austrije i Hrvatske. Govorio je i o ratnim i poratnim vremenima i borbi Hrvatske za njenu samostalnost, podsjetivši na velikog hrvatskog prijatelja, tadašnjeg ministra vanjskih poslova Aloisa Mocka, koji je bio velika potpora Hrvatskoj na putu njene nezavisnosti.

Schüssel je iznio pregršt pohvala za diplomatsko uvjeravanje i upornost dr. Plassnik da ne dolazi u obzir da se Hrvatska zajedno s Turskom tretira u paketu za ulazak u EU. „Tešku zadaću imala je dr. Plassnik 2005. na inzistiranju da Hrvatska mora ići samostalno svojim europskim putem i da ju se ne može i ne smije vezati uz Tursku”. Ali odradila ju je prvorazredno”, rekao je Schüssel, istaknuvši nepokolebljivost i veliku snagu šefice austrijske diplomacije, po pitanju hrvatskog članstva u europskoj obitelji.

“Sada Austrija i Hrvatska moraju zajedno pomoći ostalim zemljama na jugoistoku Europe da se pridruže EU. Srbiji, Bosni Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, pa i Kosovu. Ono što je važno je, da se bilateralni procese ne prenosi na europsku razinu”, upozorio je bivši austrijski kancelar.

“Hvala na odličju svima koji su me predložili ili se založili da ga dobijem. Ovo je odlikovanje ne samo moje nego od cijelog tima Austrija. Bez kancelara Schüssela i ostalih članova tima, to ne bi bilo moguće. Nije dovoljno u krizi samo tapšati po ramenu prijatelje, treba praktički djelovati. I to smo učinili. Predložili smo prijateljskoj Hrvatskoj da sama napravi Akcijski plan za praktičnu provedbu, i to je bila dobitna ideja”, rekla je dr.Plassnik dodavši: “Hrvatska je sada u EU. Želim, da sada zajedno s Austrijom podupire ostale zemlje na Balkanu na njihovom europskom putu”.

Na upit što joj znači visoko hrvatsko državno odličje kojim je odlikovana, dr. Plasnik je za Večernji list rekla: “Ovo je priznanje i potvrda da su prepoznati napori koje sam uložila zajedno s timom Austrija, a to su bili kancelar Schüssel, politički direktor i drugi suradnici kako bi Hrvatska postigla ono što si je zacrtala, punopravno članstvo u EU”. „Čestitam Hrvatskoj na 35 rođendanu. Ulazak Hrvatske u EU izuzetno je važan za Europu. I ono što je također važno, Hrvatska nije progurana u EU nego je članstvo stekla vlastitim zaslugama”, napomenula je dr. Plassnik, dodavši kako je naša zemlja “važna mediteranska poveznica, ali i poveznica ostalim zemljama na Balkanu“.

“Jako se veselim ovom visokom hrvatskom odličju koje je dobila dr. Plassnik. Ona je to zaslužila, jer se je, kao malo tko zalagala da Hrvatska uđe u Europsku uniju”, rekao je za Večernji list dr. Schüssel.

“Sada smo i Hrvatska i Austrija zajedno u EU i imamo mnogo toga zajedničkog. Zajedničke interese, ciljeva i probleme, od zaštite vanjske granice Europske unije, preko borbe protiv ilegalne migracije do turističke suradnje. Austrija ima zimski, a Hrvatska ljetni turizam”, napomenuo je bivši austrijski kancelar.

Schüssel je u nastavku istakao kako ga “posebno veseli da je Hrvatska pouzdan partner EU-a i da je vidljivo da joj se je isplatio ulazak u Uniju, posebno kada se radi o gospodarskom rastu, koji je udvostručen”. “Ono, za što se još moramo pobrinuti je da završi europska integracija i da preostale zemlje jugoistočne Europe uđu u Europsku uniju. To je potrebno kako bi konačno prestale napetosti na tom području. Ako smo svo zajedno u Uniji, granice gube na značaju, kao i nacionalni animoziteti, i onda je lakše funkcionirati”, rekao je dr. Schüssel, laudator na svečanom uručenja ordena.

Dr. Schüssel je, inače, među prvim nositeljima novog Europskog odličja za zasluge na europskoj razini. Na to je, kako nam je rekao, “jako ponosan”. Na listi je i Angela Merkel i drugi visoki europski političari.

Nakon završetka svečanosti hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić rekao je za Večernji list: “ Uručenje odličja “Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom” dr. Plassnik potvrda je zajedničke pripadnosti Hrvatske i Austrije europskoj obitelji. Zato mi je velika čast da sam upravo ja uručio to odličje, kojim je bivša austrijska ministrica vanjskih poslova vidno bila dirnuta i primila ga je s velikom radošću. Došlo je u prave ruke, koje su se za Hrvatsku zauzimale, u za nju teško vrijeme”.

Glazbeni okvir svečanosti dala je sjajnim nastupom mlada sopranistica Nika Pastuović, koju je na glasoviru pratio Dario Jembrek iz jazz Orkestra Hrvatske vojske. Svečanost je započela intoniranjem hrvatske i austrijske himne u izvedbi jazz Orkestra Hrvatske vojske. Domaćin svečanosti bio je upravitelj Opatije Augustinaca kanonika Klosterneuburg, prelat i prorektor Anton Wolfgang Höslinger.

Svečanom uručenju visokog hrvatskog odličja dr. Plassnik bili su nazočni, uz predstavnike hrvatskog diplomatskog zbora, predvođene veleposlanikom Glunčićem i austrijski politički i kulturni djelatnici i diplomati, te hrvatski i gradišćanskohrvatski prijatelji.