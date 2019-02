Godina dana zatvora liječniku za smrt dječaka minimalna je kazna

Zbog nesavjesnog liječenja šestogodišnjeg Roka Begonje zadarski pedijatar dr. Darko Radman osuđen je nepravomoćno na godinu dana zatvora. Koliko je poznato, prva je to zatvorska kazna u nas liječniku zbog nesavjesnog liječenja, a od ovog slučaja do sudske presude prošlo je točno četiri godine.

Naime, upravo 15. veljače 2015. godine pokojni dječak, koji je tada bolovao i propisanim Sumamedom se liječio od šarlaha, zbog pogoršanja doveden je dežurnom pedijatru u zadarski Dom zdravlja. Dežuran je bio dr. Radman koji, prema optužnici, kako prenosi Slobodna Dalmacija, nije dječaka uputio u bolnicu niti propisao odgovarajuću terapiju za šarlah.

Ministarstvo bez komentara

Samo dan nakon posjeta dežurnom pedijatru dijete je preminulo u zadarskoj bolnici iz koje su tada izjavljivali da je dječak preminuo od streptokokne sepse. Upućena je i inspekcija Ministarstva zdravstva koja je svoj nalaz proslijedila Državnom odvjetništvu i podignuta je potom optužnica čiji je rezultat ova zasad nepravomoćna presuda. Kako objašnjava pravnica Snježana Cerjan, godina dana zatvora najniža je zakonski propisana kazna za ovo kazneno djelo.

– Nesavjesno liječenje obrađuje članak 181. Kaznenog zakona prema kojem kazna može biti od jedne do osam godina zatvora. S obzirom na to da je presuda nepravomoćna, njezino izvršenje može započeti tek kada postane pravomoćna, a u međuvremenu su moguće žalbe na presudu – objašnjava pravnica Cerjan, predsjednica Udruge pravnika u zdravstvu. Sa zadarskog suda poručili su nam da ne komentiraju presude, a jednaka su stava jučer bili i u Ministarstvu zdravstva u kojem su rekli da je to izvan njihove nadležnosti. No inspekcijski nadzor jest nadležnost Ministarstva koje je u svojem zaključku, osim nepravomoćno osuđenog liječnika, navelo prekršajnu odgovornost još dvoje liječnika, i to zbog toga što nisu vodili medicinsku dokumentaciju.

– Protiv imenovanog liječnika i još dvoje liječnika, zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, zbog počinjenja prekršaja iz članka 59. stavka 1. točke 5. Zakona o liječništvu i članka 27. tadašnjeg Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, zbog nevođenja medicinske dokumentacije podignuti su optužni prijedlozi ?? odgovorili su iz Ministarstva zdravstva dodajući da je inspekcija provela nadzor u zadarskoj bolnici, hitnoj i pedijatrijskoj ordinaciji u Biogradu na Moru te Domu zdravlja u Zadru.

Temelj presudi svjedočenja

Stoga je, čini se, ova presuda donesena na temelju izjava svjedoka budući da dokumentacija o liječenju djeteta nije ni vođena. Isti zaključak inspekcije Ministarstva proslijedili su još tada i Hrvatskoj liječničkoj komori iz koje komentar na ovaj slučaj i presudu do zaključenja broja nismo dobili. Kao što za komentar jučer nije bila dostupna ni ravnateljica zadarskog Doma zdravlja.

Dan uoči četvrte godišnjice smrti ovog dječaka iz Sv. Filipa i Jakova donesena je ova presuda u tragediji koja neupitno podsjeća na nedavnu smrt Gabrijela Bebića.

Devetogodišnjak je, podsjetimo, preminuo u splitskom KBC-u nakon što njegovo teško stanje nije prepoznato u Domu zdravlja Metković. Također je uslijedila inspekcija Ministarstva te ona Hrvatske liječničke komore čiji nalaz, podsjetimo, odgovornost stavlja na dr. Kseniju Kaleb, pedijatricu koja je jedina uputila dijete hitno u splitsku bolnicu, gdje je i preminuo.

Uslijedili su prosvjedi građana Metkovića koji su izrazili potporu toj liječnici. Pravni nastavak u ovoj tragediji tek slijedi, hoće li Državno odvjetništvo i protiv koga utvrditi odgovornost te podignuti optužnicu. U tragediji preminulog Roka ta je procedura trajala protekle četiri godine. S osuđenim liječnikom kao ni s obitelji preminulog dječaka nismo uspjeli stupiti u kontakt.

