Glasovac i Benčić oštro po HDZ-u, Bačić otkrio hoće li biti novi ministar

O trenutačnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, imenovanju novog ministra i mogućoj rekonstrukciji Vlade govorilo se u večerašnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u.

Sandra Benčić (Možemo!) i Sabina Glasovac (SDP) bile su vrlo oštre prema Branku Bačiću (HDZ), a on je odmah odgovorio hoće li naslijediti Horvata na mjestu ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- Jednom ministar, uvijek ministar. Prilično sam oprezan kad dajem izjave o svojoj budućnosti. Često puta u politici je - nikad nemoj reći "nikad". Ali obnašam dužnost predsjednika Kluba HDZ-a, mislim da je to iznimno odgovoran posao. Na njoj ću sasvim sigurno i ostati. Predsjednik Vlade je razgovarao danas s nekoliko kandidata. U stranci ima dovoljno dužnosnika koji su se na nacionalnoj i lokalnoj razini etablirali kao iskusni i dobri političari i prilično su dobro upoznati s poslovima koje podrazumijeva znanje ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine - rekao je Bačić, piše HRT.

Odgovarajući na pitanje radi li se o opsežnijoj rekonstrukciji Vlade, kazao je da se razmišljalo i o rekonstrukciji.

- Druga godina je mandata. To je i vrijeme kada dolazi do svojevrsnih osvježenja u Vladi. Ono što me pitate je druga stvar koja je vezana za pravosudni epilog ministra Horvata. U istragu je uključen i potpredsjednik Vlade, a iz medija čujem da su određeni i izvidi nad ministrom Aladrovićem. Za sada nemam drugih saznanja. Sve čitam iz medija. Zahvaljujući ovakvoj politici Vlade, apsolutno je neovisno pravosuđe. Ruke su glavnoj državnoj odvjetnici, USKOK-u i svim tijelima progona slobodne, kazao je Bačić i dodao da se ne želi utjecati na rad državnog odvjetništva - rekao je Bačić.

Sandra Benčić je kazala da ne vidi stabilnu vladajuću većinu.

- Prošli tjedan je uhićen ministar. Provode se izvidi nad potpredsjednikom Vlade i još jednim ministrom. To je ono što minimalno znamo. Oni su također trebali biti uhićeni pa je povučena kočnica u zadnji tren - kazala je Benčić.

- Mi sasvim ozbiljno razgovaramo o tome da je taj uhićeni ministar, preko odvjetnika aktivirao mandat u Saboru, odmah ga zamrzao. Dobivat će punu plaću šest mjeseci i dok je u istražnom zatvoru. Mi o tome najozbiljnije razgovoramo 2022. godine. Jel razumijete koliko smo krivo otišli da uopće o tome razgovaramo, kao o ozbiljnoj opciji. Stabilna vlada? Vlada u kojoj premijer kao zamjenu za uhićenog ministra bira gospodina Čuraja, iz stranke koalicijskog partnera koja ima ispod 1% potpore birača u Hrvatskoj, zapravo je statistička greška - dodala je Benčić.

Sabina Glasovac smatra da je "cijela Vlada najslabija karika".

- Razumijete li da u ovoj situaciji pričamo hoće li ministar biti Čuraj ili netko drugi. Naša svakodnevica je činjenica da se i dalje suočavamo s COVID krizom, da imamo problem s obnovom koja još nije krenula, da je nepodnošljiv inflatorni udar na građane, a bit će još i gori kad vidimo da se ozbiljno sprema rat koji će itekako utjecati i na cijene u Hrvatskoj - rekla je Glasovac.