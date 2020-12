Gjenero: ‘Kod nas saveza kao protiv Orbána neće biti’

Protiv mađarskog premijera Viktora Orbána na parlamentarnim izborima 2022. godine izaći će cijela oporba, ukupno šest stranaka u rasponu od ljevice do krajnje desnice. U nedjeljnoj objavi ovog saveza stranke su rekle da će razlike među sobom ostaviti po strani te će pokušati mađarsku politiku uvesti u “novu eru”. Mađarska vladajuća stranka Fidesz na prošlim je parlamentarnim izborima u travnju 2018. osvojila 50 posto glasova, dok je krajnje desni Jobbik dobio podršku svakog petog Mađara. Socijalisti su pak osvojili 12 posto glasova.

Jobbik i socijalisti će, uz druge stranke lijevog centra i centra, sada zajedničkim snagama pokušati pobijediti Orbána. Prema anketi tvrtke Medián, Fidesz trenutačno uživa podršku trećine Mađara, a neke ankete pokazuju da je ovih šest stranaka nešto popularnije od Fidesza. No, valja istaknuti, vladajućoj stranci druga istraživanja daju veći udio, prema presjeku analitičara portala Politico, za Fidesz se izjašnjava 47 posto Mađara. Opozicija imala i uspjehe “Cilj je opozicije stvoriti nezavisnu i ponosnu Mađarsku u kojoj se može živjeti”, priopćio je savez. Mađarska vlast došla je na udar europske javnosti zbog utjecaja na medije i pravosuđe, a nedavno je zemlja bila kolovođa privremenog stavljanja veta na europski proračun od kojeg će Hrvatska biti jedan od najvećih dobitnika. Opozicija to želi promijeniti, a najveći uspjeh zabilježila je prije godinu dana kada je oporbeni kandidat Gergely Karácsony osvojio lokalne izbore u Budimpešti, postavši gradonačelnik.

U intervjuu za Večernji list početkom 2020. Karácsony je hrvatskim čitateljima pojasnio kako on vidi nedemokratske postupke vlasti prema opoziciji.

– Orbánovi tajkuni kupili su čitave dijelove nezavisnih medija i pretvorili ih u propagandna glasila... svi šire Orbánovu propagandu. Opozicija ima minimalnu šansu doprijeti porukom do šire javnosti – rekao nam je u veljači Karácsony.

Nakon svog drugog dolaska na vlast, 2010., Orbán je povećao je gospodarski rast i smanjio javni dug te nezaposlenost, ali uz, smatraju kritičari, visoke troškove po stanje demokracije.

Hrvatski politički analitičar Davor Gjenero nije oduševljen ovom šarolikom koalicijom koja uključuje i Jobbik, stranku s ekstremističkim imidžem.

– Iz iskustva Srbije vidjeli smo kako neslavno završavaju koalicije koje uključuju aktere koji pripadaju i one koji ne pripadaju ustavnom luku. S Jobbikom se ne može napraviti ozbiljna vlast, ali ni voditi kvalitetna kampanja. Ista se stvar dogodila opoziciji u Srbiji s liderom Dveri Boškom Obradovićem – smatra Gjenero.

– Orbánova se stranka u posljednjih 15 godina promijenila iz liberalne u, za europske okvire, pretvrdu konzervativnu, ali on nije klasični populist poput Donalda Trumpa jer se u vladavini oslanja na ozbiljne eksperte, zaposlene po ključu stručnosti – smatra Gjenero.

Bi li u Hrvatskoj moguća bila šarolika koalicija protiv vladajućih, u ovom slučaju HDZ-a, primjerice savez SDP-a, Možemo i Domovinskog pokreta?

– To je, srećom, nemoguće. Kad bi se SDP uključio u takvu igru, ukazivalo bi to na nekompetentnost današnjeg vodstva stranke. No većina aktera u koaliciji Možemo shvaća da im je HDZ Andreja Plenkovića, uz sve mane s kojima on vodi stranku, daleko bliži nego proruski i protudemokratski blok Miroslava Škore – zaključuje Gjenero koji vjeruje da stranke poput IDS-a ili Reformista nikad ne bi sudjelovale u ovakvoj koaliciji koja bi, po njemu, izlazila iz ustavnog luka, upravo zbog DP-a.

